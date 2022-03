En voyant l'état de l'habitacle, Walter Sabatini a pris peur. Fin février, le directeur sportif de la Salernitana apprend que l'un de ses joueurs a été victime d'un accident de la route à une quarantaine de kilomètres de Salerne. "Il a heurté un feu rouge et il souffre d'un traumatisme crânien considéré comme léger", lui indique-t-on. "Il", c'est un certain Franck Ribéry, qui a rejoint cette magnifique cité historique du sud de l'Italie l'été dernier. "Après avoir vu la voiture, je lui ai juste dit : 'Je suis content que tu ne sois pas mort'", révélait le dirigeant dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Le club a assuré que l'ancien joueur du Bayern Munich n'était pas au volant mais a annoncé l'avoir sanctionné d'une amende pour cet incident nocturne.

Ad

Depuis cet épisode malheureux, "FR7" n'a plus foulé les terrains. Ni face à l'Inter (0-5) début mars, ni contre Sassuolo (2-2) la semaine passée. Il devrait toutefois revenir sur le banc ce dimanche lors du match face à la Juventus Turin (15h) qui s'annonce très difficile pour la lanterne rouge, dont l'opération maintien est certes difficile mais pas impossible. Les Granata, qui affichent 16 points au classement, comptent en effet neuf points de retard sur Cagliari, 17e, mais avec deux matches de retard. Problème : ils ne sont pas parvenus à remporter deux duels récents contre des rivaux directs (Genoa, Spezia). Mais la Salernitana espère désormais pouvoir compter sur sa recrue phare du dernier mercato estival, qui n'a toujours pas marqué en 16 matches disputés. Depuis le début de l'année 2022, le natif de Boulogne-sur-Mer n'est apparu qu'à quatre reprises.

Ligue des champions Allegri : "La Juve a dix équipes devant elle en Europe, c'est une réalité" 16/03/2022 À 23:06

Bientôt un an sans marquer

S'il ne marque pas contre la Vieille Dame, dimanche à Turin, Ribéry bouclera ainsi une année complète sans avoir marqué. Son dernier but remonte en effet au 21 mars 2021, avec la Fiorentina, club qui ne l'a pas retenu l'été dernier au terme de son contrat de deux ans. Et même si Ribéry n'a jamais été un "bomber", une telle disette serait une première pour lui au plus haut niveau. A bientôt 39 ans et après avoir tout gagné, l'ex-international français n'en demeure pas moins important dans un vestiaire qui a été révolutionné en janvier dernier avec une dizaine d'arrivées.

"C'est un être humain extraordinaire, il aide ses coéquipiers, il participe avec ténacité malgré sa riche histoire", assurait toutefois Sabatini lors de son entretien à la Gazzetta à propos de la saison tourmentée de son joueur, touché notamment par le Covid-19, qui l'a contraint à rester chez lui en janvier, une période "très difficile", avait-il écrit sur Instagram. Sa convalescence a donc mis du temps. Au retour de la trêve hivernale, elle s'est même prolongé jusqu'au 7 février et le match face à Spezia. Dans une équipe au grand cœur mais indéniablement très faible, Ribéry est toujours parvenu à sortir du lot avec son aisance technique. Avant que les limites collectives ne viennent tout plomber.

Un club vendu sur le fil, trois entraîneurs différents

La mission du Français n'a pas vraiment été facilitée par les négociations au long cours ayant entouré le changement de propriétaire du club . Après des tergiversations, la vente a été actée in extremis pendant les fêtes, juste avant la date-limite du 31 décembre fixée par la Fédération italienne. Cette cession était exigée pour se conformer au règlement empêchant deux clubs d'avoir le même propriétaire, la Salernitana étant alors co-détenue par Claudio Lotito, le patron de la Lazio Rome. Puis, sur le banc de touche, les turbulences ont également été nombreuses.

En l'espace de 29 matches, la lanterne rouge a connu pas moins de trois entraîneurs. Il y tout d'abord eu Fabrizio Castori, grand artificier de la promotion en Serie A la saison dernière et licencié après huit journées. Puis Stefano Colantuono, son successeur, intronisé de la 9e à la 25e journée. Avant que Davide Nicola ne soit appelé à la rescousse pour redresser la barre d'un bâteau à la dérive. Trois nuls et une défaite plus tard, il navigue toujours en eaux troubles.

Un faux départ... avant le vrai ?

Franck Ribéry, lui, pourrait songer à quitter la côte amalfitaine en fin de saison. Si une option de prolongation est bien présente dans son contrat annuel à 1,5 millions d'euros par an, elle est directement liée au maintien de son équipe. En cas de descente en Serie B, le Français fera donc très vraisemblablement ses valises. Pendant le mercato hivernal, des médias ont même évoqué des envies de retraite d'un joueur qui va fêter ses 39 ans le 7 avril. La seule réponse de l'intéressé aux rumeurs a été une vidéo le montrant en train de suer sur un tapis de course.

"Ces dernières heures, il y a eu un changement d'avis de Ribéry qui avait initialement demandé à partir et puis a décidé de rester", avait toutefois reconnu Walter Sabatini dans une interview sur le site du club, juste après la clôture du mercato le 31 janvier. Un changement de cap in extremis pour aider notamment son équipe à se sortir de cette situation quasi désespérée. Viendra probablement ensuite le temps des adieux.

Ligue des champions Villarreal, c’est royal ! 16/03/2022 À 21:54