La course au titre en Italie est serrée comme jamais mais il faut dire que personne ne fait rien pour se rendre la vie facile. Ayant l'occasion de mettre la pression sur ses poursuivants que sont l'Inter Milan et le Napoli, l'AC Milan a dû partager les points à domicile avec l'Udinese (1-1). Assurés de conserver la tête du classement à l'issue de cette 27e journée grâce au goal-average particulier, les coéquipiers d'Olivier Giroud restent malgré tout sur deux contre-performances de suite après le nul à Salernitana (2-2), il y a une semaine. Deux points en deux matches et un Scudetto de nouveau relancé puisqu'en cas de succès vendredi soir contre le Genoa, l'Inter peut recoller à son voisin, avec un match en plus à jouer.

