L'AC Milan devait répondre à la pression mise par l'Inter, c'est désormais chose faite. Pour le compte de la trente-sixième journée de Serie A 2021-2022, les Rossoneri ont repris la tête du championnat grâce à leur succès acquis sur la pelouse de l'Hellas Vérone (3-1). Mené au score, le collectif lombard n'a pas douté longtemps et a pu compter sur un Rafael Leão de plus en plus déterminant dans cette fin de saison palpitante. À deux journées du terme du championnat, Milan a replacé l'Inter à deux points et pourrait même s'autoriser un match nul sur les deux derniers rendez-vous pour remporter le Scudetto.

