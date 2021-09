L’AC Milan enchaîne avec un troisième succès consécutif en Serie A. Après avoir battu la Sampdoria et Cagliari, les joueurs de Stefano Pioli confirment leurs bons débuts en championnat en s'imposant facilement face à la Lazio, inexistant aujourd’hui (2-0), pour un premier vrai test. Rafael Leao et Zlatan Ibrahimovic, de retour de blessure, sont les buteurs pour les Rossoneri, tandis que Franck Kessié a loupé un penalty. Les Milanais comptent 9 points (sur 9) et occupent provisoirement la première place, en attendant le match de la Roma, ce dimanche soir.

Zlatan, de retour aux affaires

Sans Olivier Giroud, laissé au repos, et sans Zlatan Ibrahimovic dans son onze de départ, l’AC Milan a pu compter sur Rafael Leao. Dès les premières minutes, l’attaquant portugais a multiplié les appels et toutes les occasions des Rossoneri lors du premier acte sont passées par lui. Et si la première période a nettement été dominée par les joueurs de Stefano Pioli, l’ancien Lillois a récompensé les efforts de son équipe avant la pause. Après une montée de balle plein axe et un appui sur Ante Rebic, Rafael Leao, au point de penalty, a ajusté Pepe Reina en tirant au ras du poteau gauche (45e). Dans la foulée, Franck Kessié a obtenu une faute dans la surface romaine (45+3) et aurait pu faire le break mais a vu son penalty s’écraser sur la barre transversale du portier espagnol (45+6).

Au retour des vestiaires, les hommes de Maurizio Sarri n’ont montré aucune réaction. Si le premier quart d’heure de la seconde période a été calme à Giuseppe Meazza, le stade s’est enflammé à l’heure de jeu lors de l’entrée en jeu de Zlatan Ibrahimovic, de retour après une longue blessure. Si la superstar suédoise a innové capillairement avec une tresse façon "Viking", le natif de Malmö a fait ce qu’il sait faire le mieux : marquer. Après à un bon travail de fixation d’Ante Rebic sur un contre milanais, le Z a été servi devant le but vide romain et a poussé le ballon avant d’ouvrir ses bras devant la Curva Sud (66e). Le 148e but en Serie A du géant suédois.

Immobile fantomatique, Sarri sanctionné

Dominés dans le jeu et menés de deux buts sur la pelouse lombarde, les joueurs de Maurizio Sarri, arrivé sur le banc de la Lazio cet été, n’ont pas réagi et ont laissé les Rossoneri remporter tranquillement ce premier choc du calcio version 2021-2022. Trop timides offensivement, à l’image d’un Ciro Immobile fantomatique aujourd’hui, les Laziali n’ont pas du tout inquiété Mike Maignan et ont même montré des signes d’agacement en fin de rencontre, à l’image de leur entraîneur, sanctionné d’un carton rouge par M.Chiffi après le coup de sifflet final après une succession de contestations. Le club de la capitale enregistre son premier revers de la saison.

