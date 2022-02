L'Atalanta Bergame a facilement battu la Sampdoria de Gênes (4-0) lundi soir en match de clôture de la 27e journée du championnat d'Italie. Au classement, les Bergamasques restent 5e, à trois points de la Juve qui occupe la quatrième et dernière place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Mais "la Dea" compte un match en retard à disputer.

Après la victoire des Turinois samedi à Empoli, l'Atalanta, qui restait sur cinq matches sans succès, ne devait pas lâcher pour garder l'espoir de jouer la C1 l'an prochain. Un but précoce de Mario Pasalic (6e minute) a placé les joueurs de Gian Piero Gasperini sur de bons rails, avant qu'un doublé de Teun Koopmeiners (29e et 61e) et une réalisation d'Alekseï Miranchuk (86e) ne les mettent à l'abri de toute mauvaise surprise.

La 27e journée a par ailleurs vu Naples, vainqueur 2-1 dimanche soir sur la pelouse de la Lazio Rome, s'installer en tête de la Serie A devant l'AC Milan, qui compte le même nombre de points (57) mais une moins bonne différence de buts. L'Inter suit avec 55 points, devant la Juventus (50) et l'Atalanta (47).

