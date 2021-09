L'Atalanta inquiète. Toujours en quête de rythme après trois journées de Serie A, La Dea n'a pris qu'un point sur ses deux premières rencontres à domicile, après le nul contre Bologne (0-0) à la fin du mois d'août. Avant cela, elle avait gagné difficilement chez le Torino (2-1). Mais sans se rassurer.

Ce samedi soir, la rencontre l'opposant à la Fiorentina s'est résumée à une drôle d'histoire de VAR - but refusé en début de match aux Bergamasques - et de penalties : Dusan Vlahovic n'a pas tremblé sur les deux premiers accordés à la Fiorentina (33e, 49e), pas plus que Duvan Zapata pour réduire la marque (65e). Mais le score en est resté là. De son côté, la Viola a remporté sa deuxième victoire de la saison pour se hisser à la 6e place du championnat.

L'Atalanta, dizième de Serie A avec quatre points, est attendue dès mardi sur le terrain de Villarreal, récent vainqueur de la Ligue Europa, pour la première journée de la Ligue des champions.

