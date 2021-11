Le maître Gian Piero Gasperini a donné la leçon à l'élève Thiago Motta : l'Atalanta Bergame a largement dominé La Spezia (5-2) samedi lors de la 13e journée de Serie A pour conforter sa quatrième place au classement. Thiago Motta, 39 ans, sur le banc de La Spezia depuis cet été, citait l'an dernier dans sa thèse d'entraîneur les préceptes offensifs de Gasperini, 63 ans, son ex-entraîneur au Genoa (2008-09).

Ad

L'ex-milieu du Paris SG a pu se rendre compte samedi que son ancien coach n'avait rien perdu de son art : malgré l'ouverture du score de La Spezia, par M'Bala Nzola (11e), l'Atalanta a eu la mainmise sur les débats, prenant le large avant la pause grâce à un doublé de Mario Pasalic (18e, 41e) et un penalty de Duvan Zapata (38e).

Ligue des champions "Cristiano est pour nous comme Jordan pour les Bulls" : Ronaldo, le GOAT de la C1 a encore frappé 02/11/2021 À 23:18

Muriel a retrouvé le chemin des filets

Luis Muriel, muet depuis la 1e journée, et Ruslan Malinovskiy ont aggravé le score en fin de match (83e, 89e) avant que Nzola ne s'offre lui aussi un doublé (90+1e). Avec ce succès, l'Atalanta met fin à une série de trois matches sans victoire à domicile et conforte sa quatrième place (à égalité de points avec l'Inter, 3e), provisoirement à sept points des co-leaders Naples et Milan.

De quoi donner le sourire à Gasperini avant le déplacement capital mardi chez les Young Boys en Ligue des champions: en cas de succès, la "Dea" resterait en course pour les huitièmes de finale mais serait aussi assurée de finir au moins à la troisième place d'un groupe relevé (avec aussi Manchester United et Villarreal) et donc de jouer au pire la Ligue Europa au printemps. La Spezia et Thiago Motta restent eux 16e, avec seulement deux points d'avance sur le premier non relégable (Sampdoria, 18e).

Ligue des champions C'est fou : Ronaldo sauve encore Manchester sur le fil 02/11/2021 À 21:57