Il va falloir compter sur L'Atalanta Bergame. La Dea a écrasé Venise (4-0) grâce à un triplé de Mario Pasalic ce mardi soir, et ainsi rejoint provisoirement à la troisième place l'Inter Milan, qui accueillera mercredi La Spezia, à quatre points du leader Naples. L'homme en forme des Bergamasques, Pasalic, dix jours après son doublé contre cette même Spezia, a fait encore mieux avec un triplé (7e, 12e, 67e) où il a démontré son sang-froid devant le but. Teun Koopmeiners a lui marqué le but du 3-0 au retour des vestiaires d'une frappe au ras du poteau (57e).

Mario Pasalic, Atalanta-Venezia, Serie A 2021/22 Crédit: Getty Images

Face à un promu emprunté (16e), l'Atalanta confirme sa grande forme avant d'aller défier samedi soir le leader napolitain au stade Diego-Maradona. La Fiorentina a elle aussi confirmé sa belle santé à domicile, avec un quatrième succès de rang, contre la "Samp". Réveillée par l'ouverture du score des Génois par Manolo Gabbiadini de la tête (15e), la Viola s'est mise à l'abri avant la pause grâce à Jose Callejon (23e), Vlahovic (32e) puis Riccardo Sottil (45e).

Vlahovic, d'une tête smashée, conforte sa première place au classement des buteurs, avec douze réalisations, devant le buteur de la Lazio Rome Ciro Immobile (10). Avec 24 points, la Fiorentina (6e) revient à une longueur seulement de la Roma (5e). Des Giallorossi attendus mercredi à Bologne (9e) avec un effectif amoindri par trois cas de Covid: après les cas de Bryan Cristante et Gonzalo Villar, c'est le jeune espoir ghanéen Felix Afena-Gyan qui a été contrôlé à son tour positif mardi et placé en isolement.

