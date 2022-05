L’Inter Milan n’est pas encore prête à lâcher son titre de championne d'Italie. Sur la pelouse de Cagliari, qui joue le maintien, les Nerazzurri ont fait le boulot pour s’imposer sans trembler, notamment grâce à un doublé de Lautaro Martinez (3-1). Ce résultat veut dire que le Scudetto sera attribué à l’issue de la 38e et dernière journée, puisque deux petits points séparent les deux clubs milanais. Pour l'heure, c'est le Milan AC qui tient la corde, en étant maître de son destin.

Ad

Le deal était simple pour l’Inter : gagner ou laisser le titre au Milan AC, vainqueur de l’Atalanta quelques heures plus tôt. En terre sarde, les Nerazzurri ont vite fait montre de leur supériorité. Après un but logiquement refusé à Milan Skriniar, qui a touché le ballon de la main (11e), Matteo Damian a parfaitement repris un centre d’Ivan Perisic (0-1, 25e). Une ouverture du score méritée, qui a matérialisé l’écart de niveau entre les deux formations.

Serie A Dybala annonce son départ de la Juve : "Le destin nous met sur des chemins différents" IL Y A 3 HEURES

L’Inter fait le boulot

Elle s’est un peu plus accentuée après la pause, quand Lautaro Martinez a fait le break. En manque de réussite lors du premier acte (38e, 45e), l’Argentin, parfaitement lancé par Nicolo Barella, a fini par trouver le chemin des filets, avec du toucher (0-2, 51e). Cagliari aura quand même eu la bonne idée de réduire le score rapidement, grâce à une inspiration imparable de Charis Kykogiannis (1-2, 54e). De quoi faire douter l’Inter ? Pas vraiment, car Keita Baldé a loupé son lob (68e). Et, surtout, car Martinez s’est offert un doublé pour sceller le résultat (1-3, 84e).

L’Inter Milan a donc fait ce qu’il fallait pour repousser au plus l’échéance, et préserver ses chances de signer un triplé. Déjà vainqueur cette saison de la Supercoupe d’Italie et de la Coppa Italia, toutes deux aux dépends de la Juventus Turin, le club pourra réaliser le hold-up en gagnant contre la Sampdoria et en priant pour que le Milan AC perde sur la pelouse de Sassuolo. Une chose est donc sûre pour les fans de Serie A : le suspense est insoutenable, la tension à son comble. Le Scudetto restera à Milan, mais on ne sait toujours pas dans quelle équipe.

Coppa Italia Renversante : L'Inter s'offre la Juve dans une finale de folie 11/05/2022 À 21:37