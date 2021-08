L'histoire d'amour entre Giorgio Chiellini et la Juventus n'est pas prête de s'arrêter. Âgé de 36 ans, et alors qu'il n'avait plus qu'une année le liant avec le club turinois, le capitaine de la Squadra Azzurra (112 sélections) a prolongé son contrat avec les Bianconeri jusqu'en 2023.

Une 17e saison à la Juve

Serie A "Papy" Giroud est toujours dans la place : "Les critiques ? Je ne suis pas rancunier" IL Y A 7 HEURES

"Giorgio Chiellini incarne tout ce qui représente la Juventus, et c'est son engagement ainsi que ses excellentes performances au cours des 16 dernières années qui lui ont valu ce renouvellement de contrat. Il fait partie intégrante de l'histoire de la Juventus", a rendu hommage son club de toujours dans un communiqué.

Arrivé en 2004 en provenance de l'AS Livourne, Chiellini, qui a remporté neuf Scudetto, est toujours resté fidèle à son club de coeur, sauf lors de sa première année où il était parti en prêt à la Fiorentina. Et c'est tout naturellement que le défenseur central a paraphé son nouveau contrat, en revenant d'une campagne européenne durant laquelle il a eu un rôle majeur dans la quête à son premier titre international. Il disputera sa 17e saison avec le club piémontais en 2021-2022.

"Avec l'Italie, l'Euro ne pouvait pas rêver plus beau vainqueur"

Serie A Ronaldo responsabilisé, Bonucci sanctionné, Rabiot sermonné : Allegri, come-back tonitruant 28/07/2021 À 13:25