La Juventus gagne enfin. Sur la pelouse d’Alberto Picco de La Spezia, les Bianconeri ont enregistré leur premier succès de la saison en championnat (2-3) dans une rencontre où les joueurs de Massimiliano Allegri ont été bousculés par les hommes de Thiago Motta. Gyasi et Antiste ont été les buteurs côté Spezia, Kean, Chiesa et De Ligt l’ont été côté Juve. Ce succès en Ligurie permet à la Vieille Dame de sortir de la zone de relégation et de remonter à la douzième place avec cinq points. La Spezia reste seizième

