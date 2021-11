Mise sous pression un peu plus tôt par l’Atalanta (victoire 4-0 contre Venise), la Juventus devait impérativement s’imposer sur la pelouse de la Salernitana, ce mardi soir, pour ne pas perdre plus de terrain dans la course à la Ligue des Champions. Mission accomplie pour les hommes de Massimiliano Allegri, vainqueurs grâce à des buts de Paulo Dybala et Alvaro Morata (0-2). La Vieille Dame compte donc toujours sept points de retard sur l’Atalanta, 4e. La Salernitana ne décolle pas et reste dernière.

Si cette Juve ne veut pas vivre une grande déception en fin de saison, elle doit pouvoir compter sur un Dybala en grande forme. L’Argentin l’a été ce mardi et forcément cela a facilité la vie des Turinois. Face à un bloc très bas, le numéro 10 turinois a été insaisissable entre les lignes. C’est lui qui a fait sauter le verrou du promu d’une jolie inspiration. Après un une-deux avec Kulusevski plein axe, Dybala a déclenché une frappe pure imparable pour Belec (0-1, 21e).

Morata, entrée en jeu décisive

Ses adversaires n’ont pas su comment le marquer, à l’image de Gagliolo averti pour une faute grossière (25e). Dans tous les bons coups, l’ancien joueur de Palerme a eu deux occasions pour s’offrir un doublé. A la conclusion d’un beau mouvement collectif, il a d’abord buté sur Belec (86e) avant de glisser au moment d’armer un penalty qui s’est donc envolé (90e+3). Un raté anecdotique car les Turinois s’étaient mis à l’abri par Morata, buteur quatre minutes après son entrée en jeu (0-2, 70e).

Un but du break important car même s’ils ont nettement dominé la rencontre, les Bianconeri ont eu une belle frayeur lorsque Ranieri s’est retrouvé seul dans la surface. Mais le milieu de la Salernitana a trouvé le poteau (58e). La Juventus retrouve le chemin du succès et la réception du Genoa (18e), dimanche, doit lui permettre de démarrer une série positive.

