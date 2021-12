La Lazio a plongé un peu plus Andriy Shevchenko dans l'embarras en s'imposant vendredi devant le Genoa (3-1). Depuis la nomination de "Sheva", le 7 novembre, le Genoa n'a pris qu'un point en Serie A en six rencontres. La seule petite satisfaction pour le Ballon d'or 2004 est venue de la victoire cette semaine en 16e de finale de Coupe d'Italie contre la Salernitana (1-0).

"On progresse, on a bien joué. Mais il nous manque un peu de confiance. Il nous faut trouver cette confiance et les résultats arriveront", a commenté l'Ukrainien sur DAZN. Le Genoa, encore à portée du premier non relégable La Spezia (17e, avec deux points d'avance) terminera mardi la phase aller du championnat par un nouveau gros morceau, l'Atalanta Bergame.

La Lazio, également plombée par un parcours en dents de scie, a profité des fragilités de ce Genoa pour prendre l'avantage en première période, par Pedro (36e), sur un ballon perdu. Elle s'est envolée grâce à Francesco Acerbi sur corner (75e) puis Mattia Zaccagni en solitaire (81e). Les Liguriens n'ont réagi que trop tardivement par Filippo Melegoni (86e). Et malgré l'absence d'Immobile, malade, les Biancocelesti rejoignent provisoirement la Roma (6e) et la Juventus (7e), avec 28 points.

