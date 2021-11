Après son bon début de saison, la Roma a calé depuis la dernière trêve internationale avec seulement une victoire en sept matches, toutes compétitions confondues (pour deux nuls et quatre défaites, dont un retentissant 6-1 subi contre Bodo/Glimt en Ligue Europa). En championnat, elle a concédé à Venise sa seconde défaite consécutive, après le revers à domicile contre l'AC Milan (1-2).

José Mourinho avait regretté samedi le faible taux de buts marqués par son équipe par rapport au nombre d'occasions créées et ce n'est pas la prestation à Venise qui va le rassurer : les Giallorossi n'ont pas su tuer le match en début de seconde période après avoir renversé la situation en fin de première grâce à Eldor Shomurodov (43e) et Tammy Abraham (45+2e). Et c'est au contraire Venise qui a s'est montré le plus efficace au cours d'un match rythmé, avec beaucoup d'occasions.

La Lazio à l'affût

Après Mattia Caldara, auteur de l'ouverture du score (3e), ce sont Mattia Aramu sur penalty (65e) et David Okereke, parti à l'extrême limite du hors-jeu (74e), qui ont offert cette belle victoire au promu vénitien. La pression un peu désordonnée de la Roma dans le final aura été vaine, les Giallorossi évitant même une pire défaite par la barre transversale de Rui Patricio (84e, 90e). En cas de victoire contre la Salernitana (coup d'envoi à 18h00), la Lazio (6e à un point) dépassera la Roma. Le choc de la 12e journée de Serie A aura lieu en soirée (20h45) avec le derby milanais entre l'AC Milan et l'Inter Milan.

