José Mourinho a été bien inspiré. A un quart d'heure de la fin du match entre le Genoa et la Roma dimanche pour le compte de la 13e journée de Serie A, le coach portugais a lancé le Ghanéen de 18 ans Felix Afena-Gyan. Et ce dernier a fait basculer ce match que les Romains ont longtemps dominé stérilement.

Sur une offrande d'Henrikh Mkhitaryan, le meilleur Giallorosso de la soirée, Afena-Gyan a inscrit son premier but dans l'élite pour sa troisième apparition, d'une frappe sèche (82e). Le second est arrivé quelques instants plus tard, dans le temps additionnel, d'un superbe tir enveloppé (90+4e).

La Roma reste 5e

Jusqu'ici, sous une pluie parfois intense, la Roma avait beaucoup tenté mais peu réussi à solliciter Salvatore Sirigu, à l'image du raté de près d'Eldor Shomurodov (28e) et les nombreuses tentatives non cadrées de Mkhitaryan, préféré à Nicolo Zaniolo (50e, 70e, 74e). Cette victoire permet à la Roma de rebondir après deux défaites (Milan et Venise) et de conserver la 5e place du classement, à dix points des co-leaders Naples et AC Milan.

Andriy Shevchenko, pour son premier match comme entraîneur du Genoa, pourra regretter la belle occasion ratée par son équipe, quand Stefano Sturaro a buté sur Rui Patrico (71e). Le Genoa reste 18e et premier relégable.

