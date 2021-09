Le leader Naples, emmené par un Victor Osimhen en jambes, auteur d'un doublé sur la pelouse de la Sampdoria (4-0), a poursuivi jeudi son sans-faute en championnat avec une cinquième victoire en cinq matches. Pendant que le Napoli vole en tête, la Lazio Rome continue de se chercher: les Laziali de Maurizio Sarri ont péniblement pris un point sur le terrain du Torino (1-1), à trois jours du derby de la capitale contre la Roma. Osimhen, dont la première saison napolitaine avait été perturbée par une longue blessure à l'épaule, a inscrit cinq buts en une semaine, entre Serie A et Ligue Europa, soit déjà la moitié de son total de tout son exercice précédent.

Victor Osimhen Crédit: Getty Images

D'une reprise en finesse (10e), le Nigérian a montré la voie avant de mettre le but du 3-0, en force cette fois, juste après la pause (50e). Fabian Ruiz (39e) et Piotr Zielinski (59e), avec des frappes au ras des poteaux, ont aussi participé à cette seconde large victoire de la semaine après le 4-0 infligé lundi à Udinese, également en déplacement. Avec 15 points, Naples compte deux longueurs d'avance sur l'Inter Milan (2e) et l'AC Milan (3e), et dix sur la Juventus (12e).

La Lazio Rome (7e), elle, avance toujours au ralenti avec un troisième match consécutif sans victoire. Surpris par une belle équipe du Torino et un but du Croate Marko Pjaca (76e), les joueurs de Sarri ont arraché l'égalisation dans le temps additionnel grâce à un penalty de l'inévitable Ciro Immobile (90+1e), son sixième but de la saison. La Roma, avant le grand derby de dimanche, clôture la 5e journée en accueillant l'Udinese à l'Olimpico en soirée.

