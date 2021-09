Naples, qui est allé écraser l'Udinese 4-0 lundi en clôture de la 4e journée, prend seul la tête de la Serie A avec 12 points, deux de mieux que l'Inter et l'AC Milan, 2e et 3e avec 10 points. Les buts du Napoli, qui fait carton plein dans son championnat avec quatre victoires en quatre matches, ont été marqués par le Nigérian Victor Osimhen (24e), le Kosovar Ahmed Rrahmani (35e), le Sénégalais Kalidou Koulibaly (52e) et le Mexicain Hirving Lozano, entré en cours de jeu (84e).

Plus d'infos à suivre...

Serie A La Juventus fait grise mine, le Napoli sourit 11/09/2021 À 17:57

Serie A Osimhen pourra finalement jouer contre la Juve 07/09/2021 À 17:43