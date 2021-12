Pas de place aux sentiments pour cet AC Milan. En déplacement sur la pelouse du Genoa, entraîné depuis début novembre par un certain Andriy Shevchenko, les Rossoneri ont assumé leur statut, ce mercredi, et facilement dominé le relégable grâce à un coup franc d’Ibrahimovic et un doublé de Messias (0-3). Milan reprend sa 2e place et renoue avec le succès en Serie A après trois matches sans victoire. Après trois rencontres, le Genoa de Shevchenko n’a toujours pas marqué le moindre but et reste 18e.

Les Milanais n’ont jamais vraiment tremblé à Luigi Ferraris. Très vite, ils ont pris les devants grâce à un superbe coup franc signé Ibrahimovic sur lequel Sirigu n’a rien pu faire (0-1, 10e). Le sixième but de la saison du Suédois, sorti à l’heure de jeu. Car le break avait été fait juste avant la pause. A l’affût dans la surface après une frappe repoussée, Messias a marqué de la tête, comme face à l’Atlético de Madrid, il y a une semaine (0-2, 45e+2). Pour sa première titularisation avec son nouveau club, le Brésilien ne s’est pas arrêté là. Il a même inscrit un doublé, à la conclusion d’une belle action collective (0-3, 61e).

Un match presque parfait pour Maignan et ses coéquipiers. Le gardien français a effectué deux parades de grande classe (48e et 79e) pour réaliser son premier clean sheet depuis son retour de blessure. Seule ombre au tableau pour les hommes de Stefano Pioli : l’infirmerie continue de se remplir avec la sortie sur civière de Kjaer (5e).

