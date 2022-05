Naples enchaîne. Après sa large victoire contre Sassuolo (6-1) la semaine passée, la formation de Luciano Spalletti a aligné un deuxième succès de rang en dominant le Torino (0-1) samedi dans le Piémont, lors de la 35e journée de Serie A. Le milieu de terrain espagnol Fabian Ruiz a inscrit le but de la victoire napolitaine à la 72e minute de jeu. Il a ainsi permis à son équipe de prendre ses distances avec la Juventus dans la course au podium.

Troisième au classement, Naples compte désormais quatre longueurs d'avance sur les Bianconeri à deux journées de la fin du championnat. La Vieille Dame, qui disputera la finale de la Coupe d'Italie mercredi prochain face à l'Inter, s'était inclinée vendredi en match avancé sur le terrain du Genoa (2-1) . Après avoir ouvert la marque par Paulo Dybala, les Turinois s'étaient sabordés en fin de rencontre, concédant deux buts d'Albert Gundmundsson (86e) et de Domenico Criscito (90e+6 s.p.).

Naples reste aussi mathématiquement en course pour le titre. Les Napolitains sont en effet à cinq longueurs de l'Inter, actuellement en tête, et quatre de l'AC Milan, deuxième avec un match en moins. Si les Rossoneri s'imposent dimanche sur la pelouse de l'Hellas Vérone et reprennent ainsi la première place du classement, la formation de Spalletti ne sera alors plus en mesure d'être championne.

