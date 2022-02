Victor Osimhen, buteur pour sa première titularisation depuis deux mois et demi, a lancé Naples vers une précieuse victoire à Venise (2-0), permettant aux Napolitains de revenir à un point du leader, l'Inter Milan, dimanche lors de la 24e journée de Serie A. Avant de recevoir les Nerazzurri au stade Diego Maradona le week-end prochain, le Napoli, grâce à son attaquant nigérian (59e) puis à un second but à l'ultime seconde d'Andrea Pettagna (90+10e) a parfaitement profité du faux-pas de l'Inter samedi contre l'AC Milan (1-2).

En débloquant le match d'un coup de tête, Osimhen a montré qu'il était de retour sans aucune appréhension dans le jeu aérien, deux mois et demi après un violent choc tête contre tête qui lui a valu de multiples fractures au visage. Après avoir dû renoncer à la Coupe d'Afrique des nations, l'international nigérian, équipé d'un masque de protection, a été titularisé pour la première fois depuis le 21 novembre, après avoir repris le rythme en janvier comme remplaçant.

"Cela fait du bien de débuter, j'étais prêt à démarrer, et évidemment de commencer avec un but. Mon masque ? il me porte chance", a réagi dans un sourire l'ex-attaquant de Lille. "L'Inter est un adversaire difficile, ce ne sera pas simple (samedi prochain, ndlr), mais on a fait un pas dans la bonne direction, vers notre objectif. Le Scudetto ? Oui, le scudetto est l'un des objectifs de la saison", a-t-il ajouté sur DAZN.

Avec ce quatrième succès de rang en championnat, Naples recolle à l'AC Milan, à une longueur de l'Inter, qui a toutefois toujours un match de retard à disputer. Le trio de tête est désormais détaché après la défaite surprise de l'Atalanta (4e à dix points de l'Inter) à domicile contre Cagliari (1-2). En soirée, la Juventus Turin (42 pts) peut même chiper la 4e place aux Bergamasques (43 pts) en cas de succès contre l'Hellas Vérone, une semaine avant de se déplacer à Bergame.

