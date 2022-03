La défaite à domicile contre l'AC Milan (0-1) avait fait mal, mais Naples a bien réagi en s'imposant sur le terrain de l'Hellas Vérone (1-2) grâce à un doublé de Victor Osimhen, dimanche lors de la 29e journée. Le Napoli (60 points) reste au contact à trois longueurs du leader rossonero, vainqueur samedi d'Empoli (1-0). L'équipe de Luciano Spalletti est même provisoirement deuxième en attendant le match en soirée de l'Inter Milan (58 pts) chez le Torino (11e).

Osimhen a ouvert la marque d'une tête autoritaire sur un centre de Matteo Politano (14e) puis a doublé la mise de près sur une offrande en retrait du latéral Giovanni Di Lorenzo (71e). Ces huitième et neuvième buts en championnat de l'attaquant nigérian, resté sur la pelouse malgré une douleur à l'épaule droite, sont arrivés après deux remises en touche à droite sur lesquelles les Véronals se sont montrés un peu légers.

"Après la défaite contre Milan, tout le monde était bouillant. On avait une grande détermination", a souligné sur DAZN le buteur, qui croit plus que jamais au Scudetto : "Il faut continuer à gagner sans regarder le résultat des autres équipes. On peut le faire." L'Hellas, bien plus mordant en seconde période, s'est remis à y croire quand Davide Faraoni a réduit le score de la tête (77e). Mais l'exclusion sévère (deuxième avertissement) de Federico Ceccherini pour une main lui a coupé les ailes (83e).

Une banderole au goût douteux

Vérone (9e), dont le capitaine Faraoni a lui aussi vu rouge après le coup de sifflet final pour contestation, perd le contact avec la bataille pour l'Europe (jusqu'à la 7e place). Avec cinq points de retard sur la Fiorentina (8e) qui a battu un Bologne réduit à dix (1-0). Avant le match, l'Hellas a condamné sur Twitter tout "acte, geste ou expression qui pourraient inciter à la haine, à la violence et à la discrimination" après l'apparition près du stade dans la nuit précédant le match d'une banderole visant Naples.

Cette banderole, signée "Virage sud", faisait allusion à la guerre en Ukraine et semblait suggérer de faire de Naples une cible pour les bombardements, avec la mention des coordonnées géographiques de la capitale de Campanie.

