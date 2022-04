Officiellement, Rome compte sept rois. Dans l'ordre : Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Martius, Tarquin l’Ancien, Servius Tullius, Tarquin le Superbe. Officieusement, on pourrait en ajouter un huitième : Francesco Totti. Mais le légendaire numéro 10 de la Roma ne serait alors considéré comme tel que par la partie "giallorossa" de la ville éternelle. Cette dernière, d'ailleurs, pourrait bientôt en reconnaître un neuvième. Son nom ? Tammy Abraham.

Débarqué dans la capitale en août dernier, le Britannique semble bien parti dans sa conquête. Avec 24 buts toutes compétitions confondues (15 en Serie A, 8 en Ligue Europa Conférence, 1 en Coupe d'Italie), celui qui a coûté une quarantaine de millions d'euros (plus bonus) à l'AS Rome affiche un niveau exceptionnel depuis son arrivée. Et constant, contrairement à son équipe.

Qu'il soit seul ou accompagné en pointe de l'attaque romaine, Abraham impressionne. Des observateurs aux journalistes, de ses coéquipiers à ses tifosi, tout le monde est tombé sous le charme de cet attaquant à la gestuelle singulière. Encore buteur, jeudi, lors du quart de finale retour de Ligue Europa Conférence face à Bodo Glimt (4-0), l'international anglais a fait d'une pierre deux coups : mettre les siens sur de bons rails en ouvrant le score et égaler le record de Rodolfo Volk, capable lui aussi de marquer 24 buts dès sa première saison romaine. C'était en... 1929.

Une "idole" des tifosi

Après son récent doublé dans le derby victorieux face à la Lazio, Abraham a reçu une pluie d'éloges de la presse transalpine. "Vous vous souvenez de Batistuta et Montella ? Ils avaient marqué 21 buts lors de leur première saison avec la Roma...", rappelait par exemple le Corriere della Sera, qui le créditait d'une note de 8/10. "Il est devenu en l'espace de six mois une idole des tifosi, témoigne Augusto Ciardi, journaliste au sein de la radio romaine TeleRadioStereo. Des anciens joueurs me disent qu'ils sont impressionnés par son leadership, sa technique mais aussi émotionnelle."

En plus de ses performances, le buteur de 24 ans a en effet su séduire ses nouveaux supporters grâce à sa personnalité et son caractère. Lui ne rechigne jamais à aller au combat, à presser un défenseur ou à en poursuivre un autre. Abraham n'hésite pas non plus à haranguer la foule de l'Olimpico à chaque match. Ou encore à entonner l'hymne d'Antonelli Venditi avant le coup d'envoi à coup de "Roma, Roma, Roma...". "Il est entré dans le cœur du club, et le club est entré dans son cœur", nous confie un salarié du club.

"J'en parlais samedi avec Walter Sabatini, ancien dirigeant du club, poursuit Augusto Ciardi. Il me disait que Abraham était considéré comme un "héros" par les tifosi. Le tifoso de la Roma supporte un club qui, historiquement, n'a pas beaucoup gagné. Il a besoin de se rattacher à des joueurs, des personnages. Totti l'a été pendant 20 ans, De Rossi pendant 15 ans... Depuis son arrivée, Mourinho l'est désormais sur le banc. Abraham l'est sur le terrain. Les supporters se reconnaissent en lui."

Entre les deux, un lien particulier s'est créé. C'est le "Special One" qui avait poussé pour son arrivée lors du dernier mercato estival, quitte à dépenser une grande partie du budget consacré aux transferts. Il avait même décroché son téléphone à plusieurs reprises pour échanger avec celui qui évoluait alors à Chelsea. Et qui a rapidement été convaincu par les mots de son futur coach.

Le meilleur entraîneur du monde

"C'est le meilleur entraîneur du monde, confiait récemment Abraham dans un entretien à TalkSport. Il sait parfaitement comment me gérer, il arrive toujours à me faire passer pour un joueur spécial. Je l'ai connu quand j'étais encore assez jeune à Chelsea, je m'entraînais avec l'équipe première, et il était toujours sur mon dos, à me pousser encore et encore. Quand j'avais l'impression de faire quelque chose de bien, il me disait toujours que je pouvais faire encore mieux." Mourinho ne se passe jamais de son attaquant, qui a disputé 44 matches cette saison toutes compétitions confondues.

Le crépuscule de Zlatan : "Son physique commence à lui dire d'arrêter"

"Le Portugais l'aime à mourir, ajoute Ciardi. Il suffit de dire que le joueur n'a manqué qu'un seul match en championnat contre l'Inter au match aller car il était suspendu. Abraham joue tout le temps. C'est un exemple pour tous ses coéquipiers sur le terrain et pour les tifosi en dehors. Il s'est rendu indispensable grâce à sa manière d'être mais aussi ses déclarations en dehors du terrain, il ne manque jamais une occasion pour déclarer son amour au club. Lui devait initialement partir à Arsenal et rester à Londres, puis tout a changé... Au début, il ne marquait pas avec cette continuité. Aujourd'hui, c'est un grand buteur qui peut encore progresser."

Une clause de rachat pour Chelsea

Un constat partagé par son entraîneur. "Je sais qu'il a le potentiel pour faire encore plus, prévenait le "Mou" après le derby en mars dernier. Ce n'était pas seulement les buts, mais la façon dont il a pressé, combattu, suivi, défendu le ballon, ce qu'il n'a pas fait une seule fois contre Vitesse (en C4, ndlr). J'exige beaucoup de Tammy parce que je sais ce qu'il peut donner. Ce n'est pas seulement une question de buts, Tammy doit jouer chaque match avec cette attitude."

Malin, Chelsea n'a pas totalement tiré un trait sur son ancien attaquant. Dans son contrat, une clause de rachat a ainsi été insérée, valable d'ici deux saisons. Soit à l'été 2023. Si les Blues décident de la lever, ils devront verser 80 millions d'euros dans les caisses de la Roma.

