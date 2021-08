L’image valait sans doute bien plus que mille mots. On jouait la 92e minute de Milan AC - Cagliari , ce dimanche, lorsque Stefano Pioli a décidé de faire entrer Samu Castillejo à la place d’Olivier Giroud. Le public de San Siro s’est alors levé et a ovationné le joueur sortant, qui disputait ce soir-là son tout premier match en tant que rossonero dans la mythique enceinte lombarde. Bien sûr, les habitués de Giuseppe-Meazza sont réputés pour leur exigence. Ils peuvent, dès demain, vouer aux gémonies celui qui, hier encore, était porté sur les fonts baptismaux. Mais l’attaquant français a tout fait pour faciliter son adoption.

Deux buts pour couronner une prestation emballante

Après des débuts encourageants sur le terrain de la Sampdoria Gênes, lundi (0-1), le néo-Milanais a marqué les esprits face aux Sardes en s’offrant un doublé. Alors que sa formation menait déjà (2-1), il a creusé l’écart en ajustant Boris Radunovic d’un enroulé du gauche imparable (23e). Puis, juste avant la pause, il s’est chargé de transformer un penalty consécutif à une faute de main de Kevin Strootman (43e). De quoi permettre à sa formation de rentrer aux vestiaires avec un avantage pour le moins confortable (4-1).

Le score n’a plus évolué par la suite, mais le champion du monde 2018, apparu très affûté physiquement, a continué à se montrer disponible, à faire valoir la qualité de son jeu en déviation et à peaufiner ses automatismes avec ses partenaires, notamment Brahim Diaz. En attendant de former une paire offensive que l’on imagine redoutable avec Zlatan Ibrahimovic, sur le point de revenir ? "Bien évidemment que je veux jouer avec lui", a soufflé Giroud au micro de DAZN juste après la rencontre.

Olivier Giroud (AC Milan). Crédit: Getty Images

Giroud "content de jouer et de prendre du plaisir"

Sans aller jusqu’à spéculer sur la réussite de ce potentiel duo de trentenaires, ni même évoquer la fameuse malédiction du numéro 9 qui sévit à Milan depuis le départ de Filippo Inzaghi - "je ne suis pas superstitieux", a balayé le Tricolore -, c’est l’état d’esprit affiché par le natif de Chambéry qui mérite d’être souligné. Celui d’un avant-centre trop souvent placardisé ces derniers temps, d’un joueur qui vient de perdre sa place chez les Bleus (il n’a pas été convoqué pour les matches de septembre). Mais qui est avant tout "content de jouer et de prendre du plaisir", selon ses dires.

"Je suis très heureux de jouer avec Milan, a ainsi insisté l’ex-Gunner. Jouer à San Siro est une grande émotion, les supporters ont été incroyables." S’il veut convaincre Didier Deschamps de le rappeler en sélection, à court ou plus long terme, Giroud sait ce qu’il lui reste à faire : enchaîner les matches et empiler les buts. Les fans des Rossoneri en seront les premiers ravis. Dimanche, ils ont d’ailleurs déjà entonné une chanson en son hommage…

Olivier Giroud et Theo Hernandez (AC Milan) contre Cagliari / Serie A Crédit: Getty Images

