C'est une page qui se tourne. Et même si tout le monde le savait depuis quelques mois maintenant, ce n'est pas anodin. A la veille de son dernier match à domicile à Turin, Paulo Dybala a annoncé la fin de son histoire avec la Juventus ce dimanche. En fin de contrat cet été avec la Vieille Dame, l'attaquant argentin a choisi de faire ses adieux aux Turinois sur ses réseaux sociaux. "Il est difficile de trouver les mots justes pour vous remercier, il y a de nombreuses années et beaucoup d'émotions en jeu, tout se mélange ", a résumé l'ancien Palerme sur Twitter.

Si un accord avait été annoncé à l'automne 2021 avant que la Juve revoit ses conditions à la baisse au vu des blessures récurrentes du joueur et de l'arrivée de Dusan Vlahovic en janvier, l'Argentin et le club piémontais n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour une prolongation. Et alors que les médias italiens annonçaient que Dybala avait envie de rester, il part le cœur lourd, sans s'en cacher. "Je pensais que nous serions ensemble encore pour de nombreuses années, mais le destin nous place sur des chemins différents, reconnait l'Argentin, qui fêtera ses 29 ans en fin d'année. Je n'oublierai jamais tout ce que vous m'avez fait vivre. Chaque match, chaque but. Avec vous, j'ai grandi, j'ai appris, j'ai vécu et j'ai rêvé. Ce sont sept ans de magie, 12 trophées et 115 buts que personne ne nous enlèvera. Jamais."

Auteur de 15 buts en 37 matches toutes compétitions confondues cette saison, Paulo Dybala part sur une saison frustrante, marquée par des blessures et une année blanche avec une incapacité de la Juve à récupérer son trophée en Serie A. Mais cela n'efface pas tout. "Porter ce maillot avec le brassard de capitaine a été l'une des plus grandes fiertés de ma vie. J'espère le montrer un jour à mes enfants et petits-enfants. Demain sera mon dernier match avec ce maillot, c'est difficile à imaginer, mais ce sera notre dernier au revoir."

Aujourd'hui, une question s'impose alors que Dybala, arrivé en 2015 à Turin, a encore deux matches à jouer : où va aller "la Joya" ? Les clubs sont évidemment légion. L'Inter Milan semble ainsi en pole, la Roma en embuscade mais en Premier League (Manchester United, Arsenal, Tottenham, Newcaslte United…) et en Liga (Atlético Madrid et Barcelone), son nom circule régulièrement tout comme au PSG ou encore à Dortmund. Et là-dessus, Dybala a laissé planer le doute.

