L’AC Milan d’Olivier Giroud s’accroche à la première place en Italie. Dans le cadre de la 29e journée de Serie A, les Rossoneri de Stefano Pioli se sont imposés par la plus petite marge dans leur antre de San Siro, grâce à un but du défenseur français Pierre Kalulu (19e). Malgré une prestation sans coup d’éclat, c’est un succès qui leur permet de prendre cinq points d’avance en tête du classement. Cela avant les déplacements de ses plus proches poursuivants, l’Inter Milan sur la pelouse du Torino et Naples au Hellas Vérone, pour des rencontres qui auront lieu ce dimanche.

Plus d'infos à suivre...

Ad

Serie A De doublure de Zlatan à titulaire indiscutable : Comment Giroud a mis l'Italie à ses pieds IL Y A UN JOUR

Serie A Giroud offre le choc et la tête du classement à Milan 06/03/2022 À 21:44