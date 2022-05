Ne l'appelez plus "Olivier" Giroud. Mais plutôt "Oliviero", comme tous ses coéquipiers de l'AC Milan l'ont rebaptisé peu après son arrivée l'été dernier. Très apprécié au sein du club lombard, l'international français a été décisif dans la quête du 19e scudetto, inscrivant onze buts dont plus de la moitié dans les fameux "gros" matches (deux face à l'Inter, un au Napoli, un à la Roma, un à la Lazio...). Enfin, dimanche dernier, l'ancien attaquant d'Arsenal et Chelsea a réalisé un doublé lors du match du titre à Sassuolo (0-3). Implacable.

Quelques heures après la victoire du titre, sur la voie du retour vers Milan, Zlatan Ibrahimovic a joué au journaliste dans le bus des Rossoneri. Micro à la main, il a alors appelé ses coéquipiers à tour de rôle, et notamment Giroud. "Voilà notre grand numéro 9, s'est tout d'abord enthousiasmé le Suédois. Avant qu'il arrive, le numéro 9 était comme victime d'une malédiction ici. Mais notre Giroud a tout cassé les gars. Bravo Olivier ! Il est toujours là et toujours beau !"

En réponse, le champion du monde 2018 a "remercié" toute son équipe, avant de se féliciter - dans un italien presque parfait - de voir le titre "repartir du bon côté de Milan". Le lendemain, Giroud a été l'un des leaders des festivités lors de la parade dans les rues de la capitale lombarde. Si Milan l'a adopté, l'inverse est réciproque.

