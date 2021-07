C'est un exercice qu'il a toujours apprécié. Et qui lui a probablement manqué pendant deux ans. De retour à la Juventus, Massimiliano Allegri a retrouvé les journalistes, mardi, en conférence de presse. Officiellement de "présentation", même si l'entraîneur italien n'en a pas vraiment besoin. Aux côtés de son président Andrea Agnelli, il a rapidement retrouvé ses aises, même si une "pointe d'émotion" est venue le submerger, comme il l'a lui-même avoué. "Vous m'avez manqué", plaisantait-il dans la foulée avec un accent toscan qui, pour le coup, nous avait manqué. Entre deux boutades, Allegri en a quand même profité pour faire passer deux ou trois messages à certains de ses cadres, confirmant ainsi plusieurs axes de son nouveau projet. Il a également avoué avoir refusé les avances du Real Madrid, par "acte d'amour" envers la Vieille Dame. Une nouvelle ère s'ouvre à la Juve, avec un vieil ami aux commandes. Voici les cinq moments à retenir de cette conférence de presse.

Le "corto muso", toujours d'actualité

Serie A Ronaldo est de retour à Turin et devrait y rester 26/07/2021 À 14:25

Si vous aimez Massimiliano Allegri (ou pas, d'ailleurs), vous connaissez forcément sa fameuse théorie du "corto muso". Littéralement, en substance : "Passer le nez juste devant". Féru de hippisme, le natif de Livourne a toujours adoré les comparaisons équestres. Avec le "corto muso", l'entraîneur bianconero voulait alors illustrer son courant de pensée : l'important, c'est gagner. Peu importe comment. D'un point ou plus, ça ne change rien. En jouant mieux que son adversaire, non plus. Extrait de cette conférence devenue culte en avril 2019 après une défaite contre la Spal : "Tu as des notions en hippisme (au journaliste, ndlr) ? Avec les chevaux, il suffit d'avoir simplement le nez devant, pas besoin de 100 mètres. Photo, nez devant, c'est simple. Celui qui perd d'un "corto muso" est deuxième, celui qui gagne est premier. Ce ne sera pas marqué 'j'ai gagné de 30 mètres'. Corto muso."

Relancé lundi sur cette théorie ("c'est une pratique", a-t-il rétorqué), l'ex-entraîneur de l'AC Milan s'est montré clair : "Si tu finis avec 80 points et l'autre à 79, tu gagnes. Pour moi, cette saison, celui qui gagnera le scudetto aura entre 86 et 88 points". L'objectif est donc simple : la victoire, le succès et les trophées. "Il faut uniquement penser au présent et à l'avenir. Toutes les victoires de la Juve sont arrivées avec un ADN bien précis : le travail et le sacrifice. Nous avons écrit l'histoire, mais ça ne sert plus à rien d'y penser. Nous voulons être présents dans toutes les compétitions au printemps. Pour ensuite se battre et gagner des trophées".

L'obsession de la Ligue des champions ? "C'est un désir. Mais un pas à la fois. Il faut déjà passer la phase de groupes. Puis les 8es de finale. Si tu ne te qualifies pas, tu ne peux pas la gagner", a expliqué celui qui est parvenu à hisser par deux fois son équipe en finale lors de son premier mandat. Pour l'anecdote : l'un de ses chevaux a été baptisé "corto muso".

Rabiot doit marquer "plus"

Heureux d'avoir retrouvé un groupe "motivé" et "sérieux", le technicien toscan attend toutefois plus de certains joueurs, dont notamment Adrien Rabiot. "Il a de très bonnes qualités, mais il doit marquer beaucoup plus que la saison dernière", a-t-il prévenu. Au total, l'international français avait inscrit 5 buts en 47 matches toutes compétitions confondues. Son nouvel entraîneur s'attend donc à plus de la part de l'international français. Mais pas que. Lors du récent match amical face à Cesena, Allegri avait eu un discours semblable avec Weston McKennie : l'international américain doit marquer au moins dix buts cette saison.

Le Rabiot de Pirlo, la pièce manquante du puzzle des Bleus

Bonucci rétrogradé, Chiellini reste

Paulo est le deuxième joueur derrière Giorgio (Chiellini) au nombre de matches, il sera donc vice-capitaine. Leonardo est parti à Milan (à l'été 2017, ndlr) puis il est revenu. S'il veut le brassard, il peut aller en acheter un et jouer avec dans la rue." Boum. L'entraîneur de la Juve l'a dit sur le ton de l'humour et de la blague. Mais entre les lignes, le message - limpide - est passé : Leonardo Bonucci n'est plus le vice-capitaine de son équipe. Au détour d'une question sur Paulo Dybala et son nombre de présences sous le maillot blanc et noir, Massimiliano Allegri, qui avait envoyé en tribunes l'international italien lors d'un match de Ligue des champions à Porto en 2017 , a justifié son choix. "." Boum.

Leonardo Bonucci, qui prendra difficilement ces propos sur le ton de la rigolade, peut se consoler avec la probable prolongation de son compère de toujours, Giorgio Chiellini. Les deux ont d'ailleurs récemment gagné l'Euro 2020 avec la Nazionale. "Je l'ai eu lundi dernier (...) Avant d'écrire, informez-vous au moins. Il est avec nous depuis 20 ans. Il n'y a pas de problème avec Chiellini", a ainsi lancé Andrea Agnelli en toute fin de conférence de presse sur un possible départ de son capitaine. Aucun doute : l'histoire va continuer.

Cristiano Ronaldo va avoir "plus de responsabilités"

De retour à la Continassa (le centre d'entraînement de la Juve, ndlr) depuis quelques jours, Cristiano Ronaldo semble bien parti pour y rester toute la saison. Malgré les rumeurs qui circulent sur le mercato, l'international portugais n'est pas destiné à aller voir ailleurs , même si l'idée d'une séparation a bel et bien germé dans sa tête. Et dans celles de ses dirigeants. Ce feuilleton quasiment terminé, Allegri doit désormais réfléchir au projet tactique à mettre en place autour de CR7.

Paris, ce n'est pas fini : Messi ou Ronaldo comme cerise sur le gâteau ?

"C'est un champion extraordinaire et un garçon intelligent, a expliqué l'entraîneur de la Juve en conférence de presse. Il vient de revenir, je lui ai parlé, comme avec les autres. Je lui ai dit que ce serait une saison importante et que j'étais content de le retrouver, mais que vu son âge, aussi, il aura une responsabilité plus grande. Il a marqué plus de 100 buts ici, ses statistiques parlent pour lui. Je m'attends beaucoup de lui, qu'il transmette notamment son expérience. Il y aura une rotation pour tous les joueurs, et pour lui aussi." Dans sa carrière d'entraîneur, Allegri ne s'est jamais laissé impressionner par le statut de certains joueurs. Il compte sur Ronaldo, évidemment, mais il n'aura pas de passe-droit pour autant. Récemment, La Gazzetta dello Sport tablait sur deux schémas tactiques pour la saison à venir : un 4-3-3 avec l'international portugais partant de la gauche, ou bien un 4-2-3-1 avec lui seul en pointe.

Dybala, maintenant ou jamais

Après avoir connu une nouvelle saison difficile sous les ordres d'Andrea Pirlo, Paulo Dybala est désormais attendu au tournant. La Juve a l'intention de le replacer au centre de son nouveau projet, et elle ne s'est pas privée de le faire filtrer dans les médias. La "Joya", qui file mine de rien vers ses 28 ans, doit retrouver la lumière, et vite. "Il a connu une dernière saison difficile. Je compte sur lui et j'en attends beaucoup. Je l'ai quitté plus jeune mais aujourd'hui, c'est un homme (...) L'année à venir sera importante pour lui : c'est un joueur qui marque, une valeur ajoutée et je l'ai retrouvé en grande forme."

En coulisses, Dybala joue également un autre match : celui de sa prolongation. En fin de contrat l'an prochain, l'ex-joueur de Palerme a eu bien des opportunités pour partir ces dernières années, notamment du côté de la Premier League. Mais il est toujours là, dans le Piémont. Selon l'ensemble de la presse transalpine, les négociations sont en bonne voie entre les deux parties après des mois de stand-by. Jorge Antun, son agent, serait même en Italie. Toutefois, il doit actuellement respecter une période de quarantaine de dix jours dans le cadre des restrictions liées au Covid-19. Une fois terminée, le rendez-vous avec l'état-major de la Juve pourra avoir lieu.

Serie A Gattuso "blessé" par des accusations d'homophobie et de sexisme en ligne 19/07/2021 À 16:33