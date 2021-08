On ne sait pas encore si Olivier Giroud aura droit à sa chanson entonnée par les tifosi de l'AC Milan au rythme du refrain de "Hey Jude". Mais on peut d'ores et déjà dire que l'attaquant français, qui fêtera ses 35 ans en septembre, s'est déjà parfaitement intégré dans sa nouvelle réalité milanaise. "C'est comme s'il était là depuis des années", nous confie même l'un des dirigeants du club lombard, qui s'est attaché les service de l'ex-buteur de Chelsea pour un million d'euros, plus un autre de bonus, lié à une qualification en Ligue des champions et à son nombre de matches disputés. Celui qui n'a pas hésité une seconde à prendre un numéro 9 considéré pourtant comme porte-malheur a signé un contrat de deux ans, assorti d'un salaire brut de 5 millions d'euros.

Après presque une décennie passée outre-Manche, Giroud a donc décidé de tenter l'aventure italienne. Pas du côté de l'Inter, dont il fut très proche dans un passé récent, mais bien à l'AC Milan, en quête d'un renfort offensif pour remplacer Mario Mandzukic, parti après une expérience ratée de six mois. Expérience, garanties, mentalité : le natif de Chambéry présentait toutes les caractéristiques recherchées par les dirigeants milanais. "Je veux être un grand frère, apporter mon expérience et mes valeurs, confiait-il en conférence de presse début août. J'ai beaucoup gagné dans le passé, mais je veux aussi le faire avec Milan." Dans un groupe où la moyenne d'âge a drastiquement baissé ces dernières saisons, Giroud devra donc montrer la voie, aux côtés notamment d'autres cadres comme Simon Kjaer, Alessio Romagnoli, Alessandro Florenzi (arrivé vendredi) et bien évidemment d'un certain Zlatan Ibrahimovic.

Serie A Retour avec le Milan prévu mi-septembre pour Ibrahimovic IL Y A 10 HEURES

Un tandem Ibra-Giroud envisagé

Sur le papier, l'international français arrive dans la peau d'un super sub. Mais la réalité est légèrement différente. Le géant suédois revient d'une longue blessure au genou, qui a même nécessité une arthroscopie fin juin. Si une prolongation d'une saison a bien été signée, l'inconnue demeure autour de l'état physique de l'ancien attaquant du PSG. Parviendra-t-il à retrouver son niveau après ce nouveau coup d'arrêt ? La saison dernière, Zlatan a manqué la moitié des matches de championnat. Stefano Pioli, l'entraîneur milanais, a donc souvent bricolé pour le remplacer, en replaçant dans l'axe Rafael Leao ou Ante Rebic. Avec Giroud dans son effectif, il ne devrait plus avoir ce problème. Lundi, face à la Sampdoria, ce sera lui qui sera aligné à la pointe de l'attaque.

Une fois remis sur pied, Ibrahimovic devrait toutefois récupérer sa place. De quoi renvoyer Giroud sur le banc ? "Pas forcément, une association entre les deux n'est pas à exclure, nous confie Antonio Vitiello, journaliste Tuttosport et suiveur de l'AC Milan. En fonction des matches, Pioli pourrait penser à aligner ses deux attaquants. Tout dépendra de la fin du mercato. Si un troisième attaquant est recruté, cela pourrait permettre de garder une cartouche en cours de match." Ce possible tandem a récemment été rebaptisé "Ibroud" par La Gazzetta dello Sport. Lors du dernier match amical face au Panathinaikos, Stefano Pioli a d'ailleurs fait muer son 4-2-3-1 en 4-4-2 selon certaines phases du match. Pas un hasard. Si un numéro 10 n'est pas recruté d'ici la fin du mercato, notamment pour remplacer Hakan Calhanoglu, parti à l'Inter, un système à deux pointes sera plus qu'une idée. Brahim Diaz, dont le prêt a été prolongé pour deux saisons, possède toutes les qualités requises pour occuper ce poste de "trequartista", mais difficile de l'imaginer enchaîner tous les matches.

De son côté, Giroud, lui, n'aurait aucun problème à évoluer aux côtés de Zlatan. "Jouer avec des grands joueurs comme "Ibra", c'est toujours plaisant, régissait-il lors de sa conférence de presse de présentation. Ce n'est pas compliqué de s'entendre avec de tels joueurs sur le terrain. J'ai déjà parlé avec lui, pour savoir comment sa blessure évoluait. Je suis prêt à jouer avec Zlatan."

Déjà décisif

A peine arrivé à Milan, le Français a fait ce qu'il sait faire de mieux : marquer. Un but contre Nice, deux contre le Pana : le champion du monde n'a pas vraiment tardé à prendre ses marques sur le terrain durant la préparation estivale. "Il a commencé très fort, estimait Luca Toni mardi dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Giroud aide beaucoup l'équipe. Vous verrez qu'il fera également marquer ses coéquipiers. Je suis certain qu'il dépassera les 10 buts cette saison." En coulisses, son adaptation est également express. Après la dernière rencontre face au club grec, il a même répondu en italien à quelques questions. "C'est un grand attaquant et un sacré renfort pour nous, confiait Simon Kjaer au Corriere della Sera jeudi. Il a de l'expérience, de l'envie et il sait marquer. Il nous sera utile en Ligue des champions."

5e meilleur ratio d'Europe, buts à la pelle : Pourquoi Chelsea ne fait pas plus confiance à Giroud ?

"Giroud s'est parfaitement intégré au sein du vestiaire, confirme Antonio Vitiello. Tous ses coéquipiers sont sous le charme. Il savait déjà dire quelques mots en italien et il n'hésitait pas à plaisanter avec tout le monde. C'est quelqu'un de très disponible, même avec nous journalistes, ce qui n'est pas le cas de tous les joueurs. Je pense que c'est une recrue très importante pour Milan, au-delà même de l'aspect technique. C'est un joueur avec une grande personnalité et du caractère. A Milanello, tout le monde parle d'une personne positive."

Un temps de jeu pour les Bleus ?

Avec son nouveau club, Olivier Giroud aura certainement un temps de jeu plus élevé que ces dernières saisons tourmentées avec Chelsea. Ibrahimovic ou pas Ibrahimovic. L'AC Milan, de retour en Ligue des champions cette saison après une abstinence longue de sept ans, compte plus que jamais sur le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, qui aura certainement à cœur de dépasser Thierry Henry (51 buts) dans les prochains mois. Mais encore faut-il qu'il puisse en avoir l'occasion.

L'Equipe vendredi, Didier Deschamps n'a pas J'ai été honnête et transparent. Sa situation en club s'était plus que dégradée. Je sais très bien ce qu'il a fait, et très bien fait (...) Olivier, c'était en 2018, mais aujourd'hui on est en 2021 et je ne suis pas là pour donner des assurances", lâchait le patron des Bleus, qui dévoilera le 26 août sa liste de sélectionnés pour les matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 de début septembre. Autant dire qu'il serait presque étonnant d'y voir le nom de Giroud après cette sortie. Dans son entretien àvendredi, Didier Deschamps n'a pas hésité à taper sur les doigts d'un joueur qu'il a toujours défendu contre vents et marées . "", lâchait le patron des Bleus, qui dévoilera le 26 août sa liste de sélectionnés pour les matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 de début septembre. Autant dire qu'il serait presque étonnant d'y voir le nom de Giroud après cette sortie.

Si son éventuelle absence pourrait certainement l'affecter, l'ancien attaquant de Montpellier tentera d'y répondre sur le terrain. Comme il l'a souvent fait avec les critiques. "Je suis encore très motivé, et si tu as ça, ton corps ne peut que suivre, assurait-il en conférence de presse. Tout est une question de mental, et c'est ce qui te fait comprendre jusqu'où tu peux aller avec ton physique. Ibrahimovic, qui est un peu plus vieux, pourra en témoigner. Signer ici, ce n'est pas une revanche sur les critiques. Mais je veux continuer à donner mon maximum pour Milan et pour le football. Je peux dire que Papy Giroud est toujours là." Jamais avare en surnom(s), la presse transalpine pourrait rapidement le rebaptiser "Nonno" (grand-père en italien, ndlr) Giroud.

Football Un doublé et Giroud assume déjà son statut de leader offensif à Milan 14/08/2021 À 21:15