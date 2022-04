Un samedi parfait. Naples a assuré sa présence en Ligue des champions la saison prochaine en surclassant Sassuolo (6-1) au stade Diego-Maradona, lors de la 35e journée de Serie A. A trois journées de la fin, les Napolitains sont troisièmes avec 70 points et douze longueurs d'avance sur l'AS Rome (5e) qui reçoit Bologne dimanche.

Même en cas de sans faute dans la dernière ligne droite de l'équipe de José Mourinho, le Napoli bénéficie d'une différence de buts bien plus favorable. La formation de Luciano Spaletti revient provisoirement à quatre points du leader, l'AC Milan, qui reçoit la Fiorentina dimanche (15h). Le "scudetto" devrait toutefois se régler entre Milanais, l'Inter (2e) étant en embuscade à deux points de son grand rival et voisin.

Cagliari vers la Serie B

Kalidou Koulibaly a ouvert le festival offensif napolitain face à Sassuolo (10e) en marquant de la tête sur corner (7e). Victor Osimhen l'a imité peu après, toujours de la tête mais avec l'aide de la barre (15e). L'attaquant nigérian a offert la balle du troisième but à Hirving Lozano (19e). Un doublé de Dries Mertens (21e, 54e), ses 10e et 11e buts de la saison, et un but de d'Amir Rrahmani (80e) ont donné un peu plus d'ampleur à la victoire du Napoli. L'ancien Marseillais Maxime Lopez a sauvé l'honneur pour Sassuolo (87e).

Dans l'autre match de l'après-midi, Cagliari a compromis ses chances dans la course au maintien en s'inclinant 2-1 à domicile face au Hellas Vérone. Les Sardes sont 17e et sous la menace du Genoa, en "déplacement" en début de soirée chez la Sampdoria à l'occasion du derby génois.

