La Vieille Dame a encore du ressort. Éliminée de la Ligue des Champions par Villarreal en milieu de semaine, la Juventus de Turin a parfaitement réagi en dominant facilement la lanterne rouge Salernitana 2 buts à 0 lors de la 30e journée de Serie A. Lancés dès la 4e minute par un très bon Paulo Dybala, les Bianconeri ont ensuite aggravé la marque à la 28e minute par l’intermédiaire de leur buteur Dusan Vlahovic.

Sortie de la plus grande des coupes par la petite porte, la Juventus de Turin se devait de réagir à l’occasion de la réception du promu Salernitana ce dimanche après-midi. Attendus au tournant par un public turinois encore marqué par l’humiliation subie face à Villarreal, les Bianconeri ont apporté la meilleure des réponses en dominant de bout en bout une vaillante, mais très limitée équipe salernitaine.

Une demi-heure a suffi

Pas décidés à se laisser marcher dessus par une formation bloquée depuis de longues semaines à la dernière place du classement, les hommes de Massimiliano Allegri ont rapidement pris l’ascendant sur leurs adversaires, Paulo Dybala profitant d’une belle remise de Dusan Vlahovic pour tromper Luigi Sepe dès la 4e minute de jeu. Particulièrement en jambe dans ce début de rencontre, le meneur de jeu argentin allait même passer tout proche du doublé neuf minutes plus tard sur un service parfait de Juan Guillermo Cuadradro. Malheureusement pour la Juve, Dybala perdait cette fois son face-à-face avec le portier de la Salernitana (13e).

Frustré de ne pas avoir pu mettre son équipe à l’abri sur cette énorme occasion de but, l’Argentin a alors poursuivi son délicieux travail de perforation, Dybala envoyant tout d’abord Dusan Vlahovic sur orbite (21e) avant de s’essayer une nouvelle fois à la frappe quelques secondes plus tard (22e). Mise en échec les deux fois par un excellent Luigi Sepe, la Vieille Dame a pourtant fini par corser l’addition peu avant la demi-heure de jeu, Dusan Vlahovic propulsant (de la tête) au fond des filets un centre magnifique de l’ancien lyonnais Mattia de Sciglio (28e).

Supérieure dans tous les compartiments du jeu à une formation salernitaine totalement dépassée et amorphe, la Juve a logiquement regagné les vestiaires avec deux buts d’avance (2-0) et s’est même permise de faire souffler son vaillant capitaine Giorgio Chiellini à la pause (remplacé par Daniele Rugani). Inquiétée une seule fois par la Salernitana en première mi-temps (sur une frappe juste à côté de Federico Bonazzoli à la 38e), la Vieille Dame n’a pas davantage tremblé dans le second acte. Moins percutante, mais pas beaucoup plus perméable pour autant, la Juve s’est contentée de gérer son avance, plaçant quelques contres bien sentis par l’intermédiaire notamment du renard Dusan Vlahovic (70e).

Vainqueur au métier d’une équipe de la Salernitana nettement plus entreprenante en deuxième mi-temps (frappe de Simone Verdi à la 66e ou encore volée de Federico Bonazzoli à la 73e), la Juventus décroche une dix-septième victoire en Serie A qui la remplace à une seule longueur du troisième l’Inter de Milan. Toujours en course pour un 37e Scudetto (ils accusent toutefois sept points de retard sur le leader l’AC Milan), les hommes de Massimiliano Allegri se relancent idéalement après le couac de Villareal et mettent par la même occasion un sérieux coup de freins aux derniers espoirs de maintien des coéquipiers de Franck Ribéry.

