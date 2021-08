Un index collé aux lèvres et un long message. Sur Instagram, Cristiano Ronaldo a pris la parole ce mardi soir pour clarifier les choses sur son avenir comme il l'a rarement fait au cours de sa carrière. Le champion d'Europe 2016 a souhaité réagir aux nombreuses rumeurs concernant cette fin de mercato.

briser le silence". Si la presse italienne a annoncé dans la matinée un jeu de chaises musicales entre Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo et Mauro Icardi , respectivement au Real Madrid, au PSG et à la Juventus, le Portugais a lui souhaité "".

Mon histoire avec le Real Madrid a été écrite

"La façon frivole dont mon futur est couvert dans les médias est irrespectueuse pour tous les clubs concernés, ainsi que les joueurs et les staffs, a-t-il d'abord écrit. En Espagne, il y a eu plusieurs articles qui ont associé mon nom à plusieurs clubs, dans différents championnats, sans que personne ne se soucie de dire la vérité. Aujourd'hui, je brise le silence pour rappeler que je n'autorise personne à jouer avec mon nom. Je reste concentré sur ma carrière et engagé pour me préparer aux défis qui m'attendent cette saison. Tout le reste, ce n'est que des mots."

Mon histoire a été écrite, avec des titres et des records. Je sais que les vrais fans du Real Madrid continueront de m'avoir dans leur cœur, et je les aurai dans le mien", a-t-il renchéri. Comme l'avait souligné Si Carlo Ancelotti a démenti ce mardi un éventuel retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, le joueur de 36 ans, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Vieille Dame, en a fait de même quelques heures plus tard. "", a-t-il renchéri. Comme l'avait souligné Pavel Nedved courant juillet, Cristiano Ronaldo s'apprête bien à disputer sa quatrième saison consécutive avec les Bianconeri.

