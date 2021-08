Après l'arrivée de Lionel Messi au PSG , la fin de mercato 2021 pourrait être marquée par le départ de deux des plus grands joueurs de la planète football. Si d'un côté le Real Madrid s'active pour Kylian Mbappé , Cristiano Ronaldo n'est lui plus aussi sûr qu'il y a plusieurs semaines de jouer la saison en cours avec la Juventus. D'après les informations deet Fabrizio Romano, le journaliste duspécialisé sur le mercato, Jorge Mendes, l'agent de CR7, s'est rendu mercredi soir à Turin pour discuter avec les dirigeants turinois. En vue d'un départ du quintuple Ballon d'Or ?

Alors queetrévélaient mardi soir que Cristiano Ronaldo souhaitait évoluer avec Manchester City, Sky Sports indique ce jeudi matin que le champion d'Angleterre en titre serait intéressé par l'international portugais, qui fêtera ses 37 ans en février prochain, surtout après avoir échoué sur le dossier Harry Kane . Même si Massimiliano Allegri et Pavel Nedved , l'entraîneur et le vice-président des Bianconeri, ont répété dimanche soir que CR7 jouerait une quatrième saison de suite en Serie A, la Juventus serait désormais prête à lâcher la star portugaise contre une offre comprise entre 25 et 30 millions d'euros.