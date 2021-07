Son floquage sur la boutique du Milan AC était déjà disponible, les images de son arrivée avaient fuité vendredi, la signature était annoncée comme actée. Samedi, c'est (enfin) officiel : Olivier Giroud est un Rossonero. La durée du contrat et le montant de la transaction ne sont pas précisés, mais l'attaquant français se serait engagé avec la formation italienne pour les deux prochaines saisons, contre un chèque d'environ 2 millions d'euros. A Milan, il sera en concurrence avec Zlatan Ibrahimovic, alors que son temps de jeu avec Chelsea avait fondu comme neige au soleil ces derniers mois.

Objectif 2022 ?

Giroud quitte donc l'Angleterre après neuf saisons de Premier League, entre Arsenal et Chelsea. Arrivé chez les Gunners en 2012 après son titre en Ligue 1 avec Montpellier, le champion du Monde 2018 avait rejoint les Blues à l'été 2017. S'il a plus joué et marqué avec les Canonniers – glanant au passage trois FA Cup – il a découvert les joies des succès européens avec l'autre club de Londres. Vainqueur de la Ligue Europa en 2019 puis de la Ligue des champions en mai dernier, il a toutefois été mis sur le banc par Frank Lampard puis Thomas Tuchel, avec très peu d'occasions de se montrer ces derniers mois.

L'ancien joueur de Tours va donc prendre un nouveau départ dans un club où il retrouvera trois compatriotes : Mike Maignan, recruté au tout début du mercato, Theo Hernandez et Pierre Kalulu. Avec, évidemment, l'objectif de se relancer en vue de la Coupe du Monde au Qatar avec les Bleus, fin 2022.

