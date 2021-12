Transferts

Les dirigeants de la Juventus comptent prendre les choses en mains. Devant le décevant bilan de la phase aller en Serie A avec une 5e place au classement à 12 points de l'Inter et seulement 27 buts marqués soit 22 de moins que les Nerazzzurri, il faut réagir et cela passe par une offensive le mercato hivernal. La Gazzetta dello Sport, Tuttosport et le Corriere dello Sport en font leur Une ce mardi, les Turinois cherchent de solides renforts et vont passer à l'action.

Le rêve Pogba

Le quotidien local Tuttosport assure que la Juve demeure très attentive à la situation de Paul Pogba et qu'un retour du Français dans le Piémont dès le mois de janvier est possible. Actuellement blessé, le milieu de terrain de 28 ans qui sera en fin de contrat à Manchester United en juin prochain a peu joué durant la première partie de saison et son avenir semble s'écrire loin d'Old Trafford.

Si les Red Devils souhaitent récupérer une petite partie de leur investissement, ils ne disposent plus que d'une fenêtre de tir cet hiver. La Juve le sait et tentera sa chance car Pogba pourrait lui apporter la puissance et la créativité qui lui font régulièrement défaut dans l'entrejeu. Toutefois, cette piste semble peu probable au regard des exigences salariales du joueur (12 à 14 millions par an selon Tuttosport) et de l'éventuelle prime pour son agent Mino Raiola. Les finances de la Juve apparaissent trop limitées actuellement même en cas de ventes cet hiver.

Discussion lancées pour Scamacca

En ce qui concerne l'attaque, la cible prioritaire des Bianconeri est également clairement identifiée. Il s'agit de Gianluca Scamacca qui a marqué 6 buts avec Sassuolo cette saison. En plus de son efficacité, le nouvel international italien âgé de 22 ans possède des qualités athlétiques qui plaisent beaucoup aux dirigeants turinois. Son 1m95 permettrait clairement à la Juve d'afficher une nouvelle dimension athlétique sur le plan offensif et améliorer son total de 27 buts inscrits sur la phase aller, le plus mauvais de la dernière décennie.

Selon la Gazzetta dello Sport, les premiers contacts entre les dirigeants turinois et leurs homologues de Sassuolo pour un transfert dès cet hiver sont établis. La valeur du joueur de 22 ans est estimée à 35 millions d'euros et une première offre serait sur la table. Cependant, les Neroverdi qui espèrent voir monter les enchères ne semblent pas pressés.

La priorité Dybala

De son côté, le Corriere dello Sport se veut plus pragmatique et rappelle que la Vieille Dame ne doit surtout pas oublier ses armes déjà à disposition. Avec 8 buts toutes compétitions confondues et une grande influence sur le rendement de son équipe, Paulo Dybala apparaît comme la première d'entre elles malgré une certaine fragilité physique.

Il devient ainsi urgent de trouver une solution pour prolonger le contrat de l'Argentin de 28 ans qui arrivera à terme au mois de juin. Les négociations avec La Joya et son agent sont entamées depuis de longs mois et traînent en longueur autour de la durée du nouveau contrat mais aussi du salaire du joueur. Tout cela devient quelque peu inquiétant car la Juve ne peut pas se permettre de voir partir libre un tel talent en pleine force de l'âge.

Ramsey et Arthur poussés vers la sortie

Pour recruter, il faudra aussi certainement faire de la place et cela devrait se jouer au milieu de terrain. Très peu utilisé et souvent blessé depuis l'été dernier, le Gallois Aaron Ramsey ne sera pas retenu en cas de proposition sérieuse dans les prochaines semaines.

Le Brésilien Arthur, lui, a obtenu davantage de temps de jeu lors des derniers matches mais son rendement demeure beaucoup trop faible. Un départ soulagerait les finances turinoises. Toutefois, le milieu de terrain de 25 ans espère encore s'imposer comme l'a rappelé tout récemment son agent. "Arthur veut être un protagoniste dans son club, cette année notamment car il y a la Coupe du monde, a déclaré Federico Pastorello. Nous discutons régulièrement avec la Juventus. Nous sommes sereins, nous trouverons une solution". Le cas d'Arthur fait partie des nombreux dossiers à traiter rapidement. Les dix premiers jours de 2022 avec des matches contre l'Inter, Naples et l'AS Rome pourraient bien forcer la Juve à se lancer.

