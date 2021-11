Victor Osimhen, opéré mardi après plusieurs "fractures déplacées" au visage, sera éloigné des terrains pendant trois mois et manquera donc la Coupe d'Afrique des nations (9 janvier-6 février) au Cameroun. L'ex-Lillois, âgé de 22 ans, souffrait de "multiples fractures déplacées de l'orbite de l'oeil et de la pommette gauche" après un impressionnant choc aérien dimanche avec le défenseur de l'Inter Milan, Milan Skriniar.

Ad

"Victor Osimhen a été opéré ce matin (mardi) pour une intervention de réduction et de contention de fractures multi-fragmentaires et déplacées" au niveau de l'os malaire, de la pommette et du "plancher et de la paroi latérale de l'orbite", a précisé mardi le club dans un communiqué. L'avant-centre des "Super Eagles" s'est vu poser des "vis et des plaques en titane" au cours de cette intervention menée dans une clinique de Naples, indique le Napoli, qui évalue son indisponibilité à "90 jours".

Serie A Osimhen opéré mardi de ses fractures au visage IL Y A 18 HEURES

Avec cette blessure de l'international nigérian (19 sélections, 10 buts), Naples, coleader du championnat d'Italie avec l'AC Milan, perd jusqu'à la fin février celui qui est son meilleur buteur, avec 5 réalisations en Serie A et 4 en Ligue Europa. Le Nigérian impressionne par son impact physique mais a connu une première saison compliquée, déjà en raison d'une longue indisponibilité de près de deux mois consécutive à une blessure à une épaule.

Juninho, le constat d’échec : “Il n’a jamais eu les pleins pouvoirs ni les épaules pour le poste”

Serie A Le jeune Afena-Gyan relance la Roma HIER À 22:39