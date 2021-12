L'AC Milan est passée tout près de la catastrophe. Ce samedi soir, les Rossoneri ont arraché le point du match nul sur la pelouse de l'Udinese (1-1), lors de la 17e journée de Serie A. A la Dacia Arena d'Udine, Zlatan Ibrahimovic (90e+2) a répondu à l'ouverture du score de Beto (17e). Au classement du championnat d'Italie, les hommes de Stefano Pioli, leaders, manquent donc l'occasion de prendre le large et restent sous la menace de l'Inter Milan et de Naples, respectivement à deux et trois points et qui peuvent les dépasser. De leur côté, les Friuliani sont toujours quinzièmes.

