Selon les chercheurs, qui se sont sérieusement penchés sur le sujet, tout être humain voit sa vie défiler devant lui au moment de sa mort. Si certains ne visualiseraient que quelques scènes de leur passé, d’autres auraient l’impression de revoir leur vie intégralement, et parfois même dans l’ordre chronologique. Un phénomène que va expérimenter de son vivant Adriano Galliani, samedi, au moment de voir les deux clubs de sa vie s'affronter à San Siro.

D'un côté, Monza, celui de sa ville de naissance et de sa toute première expérience dans le football dans la première moitié des années 80, au moment où il y occupait le rôle de vice-président. Depuis la fin 2018, l'infatigable dirigeant de 78 ans a retrouvé ce qu'il considère "son premier amour", cette fois en tant qu'administrateur délégué. De l'autre, l'AC Milan, son deuxième amour dans l'ordre des choses. Entre 1986 et 2017, aux côtés de Silvio Berlusconi, le "Condor" y a tout gagné : 8 scudetti, une Coupe d'Italie, 7 Supercoupes d'Italie, 5 Ligues des champions, 5 supercoupes d'Europe, 2 coupes intercontinentales ou encore un mondial des clubs...

Aujourd'hui, Galliani est régulièrement aperçu dans la tribune présidentielle de San Siro pour supporter les Rossoneri. "Il y a toujours sa place attitrée, la même depuis trente ans", nous confirme le club lombard, parlant de l'un de ses plus "fidèles supporters" qui "souffre comme aucun autre" lors d'un match de son ancien club. La question que tout le monde se pose est forcément la suivante : de quel côté va pencher son cœur samedi ? "Il sera coupé en deux", a-t-il répondu aux médias italiens cette semaine.

Surtout, ne "pas se tromper de vestiaire"

"Je vais surtout voir toute ma vie défiler, Monza, puis Milan et encore Monza, a-t-il résumé dans un entretien accordé à DAZN. Depuis des semaines, je fais du yoga intérieur en vue de ce match. Je sais que les caméras seront sur moi, je vais donc tout faire pour ne pas bouger un doigt, qu'importe ce qu'il se passe, un but de Monza, un but de Milan... C'est un rêve pour moi de voir mes deux clubs s'affronter en Serie A." Même si jamais, probablement, il n'aurait osé imaginer qu'il se réalise un jour. Oui mais voilà, Monza, qui évoluait en troisième division il y a encore deux ans, a arraché sa première promotion dans l'élite la saison dernière.

Un pari réussi pour Adriano Galliani et Silvio Berlusconi, un duo indissociable depuis trois décennies. Les deux hommes marchent main dans la main, toujours et tout le temps : dans le sport, la politique et les affaires. Ils ont tout connu et tout traversé ensemble. Et ils pourraient être ensemble, samedi, pour les grandes retrouvailles milanaises.

"J'en ai parlé avec Paolo Maldini cette semaine, ça va être difficile de ne pas se tromper de vestiaire", a plaisanté Galliani dans une interview accordée à Mediaset mercredi. De son côté, le Cavaliere (86 ans), bien occupé par la politique depuis plusieurs semaines, entre sa réélection au Sénat et les discussions en cours pour composer le nouveau gouvernement, garde toujours un œil avisé sur les affaires de l'AC Milan. Certes propriétaire et président de Monza, il ne peut s'empêcher de regarder les performances de son ancien club, qu'il a sauvé de la faillite en février 1986. "Il m'a même appelé cet été pour me conseiller un joueur", révélait Maldini à La Gazzetta dello Sport en septembre. C'est décidément plus fort que lui.

Berlusconi contre Milan, une première

"J'ai été le président de l'équipe la plus titrée au monde, rappelait-il en mai dernier après la montée de Monza en Serie A. Qui vais-je supporter entre les deux clubs ? Je dois y réfléchir sérieusement, je vais peut-être demander à mes avocats (rires). "

Selon le Corriere dello Sport, l'ancien Premier ministre devrait bien faire son retour à San Siro samedi. Et même si la fin de l'histoire n'a pas été facile, voire même très difficile, les tifosi milanais devraient l'accueillir sous les applaudissements, reconnaissants envers celui qui a consacré une grande partie de sa vie (et de son argent, aussi) à leur club. Mais cette fois, ils vont devoir s'affronter. Une grande première.

Après un samedi passé à se torturer l'esprit et le coeur, à ne pas savoir à quel but exulter ou à quelle faute devoir contester, Adriano Galliani compte bien "refaire sortir ses émotions" dès le prochain match, comme il le fait "depuis des lustres", sans "se contenir" sous la contrainte des caméras. L'une de ses connaissances le résume ainsi : "Un dirigeant et supporter de Monza 24h/24, un tifoso du Milan 7 jour sur 7".

L'intéressé a d'ailleurs révélé qu'il avait rebaptisé "Internet" en "Milannet", ne souhaitant pas prononcer la parole "Inter", soit le grand club rival des Rossoneri. Au passage, précisons que le centre d'entraînement de Monza a été renommé "Monzello", non sans rappeler celui de "Milanello" à l'AC Milan. Oui, ce samedi s'annonce décidément bien compliqué pour lui...

