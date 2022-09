Il n'y avait en effet pas de quoi bomber le torse. Massimiliano Allegri a pu mesurer l'étendue du travail que sa Juventus doit encore accomplir pour trouver son rythme cette saison. Le petit point obtenu face à la Fiorentina samedi (1-1) résume assez bien la situation. La Vieille Dame a souffert, s'en remettant à un excellent Mattia Perin, décisif notamment sur un penalty de Luka Jovic, pour éviter la défaite en Toscane. Pour le reste, elle est apparue sans idée et sans ressort. Rien de rassurant avant de défier le PSG, mardi en Ligue des champions, au Parc des Princes.

Avec quel onze ? C'est toute la question. Car beaucoup de joueurs turinois ont souffert sur la pelouse florentine. "Je n'ai pas pu faire plus de cinq changements, a déclaré Allegri avec une pointe d'humour. Alex Sandro avait un problème, j'ai sorti Paredes parce qu'il était 'cuit', Di Maria était également sorti… On a joué avec Di Maria qui n'a fait que deux entraînements, Paredes est arrivé hier (vendredi, NDLR), Bonucci aussi n'a fait que deux entraînements. Il y a des joueurs qui ont joué cinq matches de suite. Il faut prendre les choses de manière positive. Ces matches, on peut aussi risquer de les perdre."

"Vlahovic sera prêt…"

Malgré cette délicate gestion d'effectif, Allegri avait fait le choix de préserver Dusan Vlahovic, auteur d'un début de saison tonitruant avec quatre buts en quatre matches de championnat. "Vlahovic s'est reposé et il sera prêt pour les prochains matches", s'est réjoui l'entraîneur turinois. Un choix probablement judicieux puisque son remplaçant, l'ancien Marseillais Arkadiusz Milik, a marqué le but des Bianconeri à Florence. Un choix, aussi, dicté par les échéances qui attendent le club piémontais dans les jours qui viennent.

A commencer par le choc de Ligue des champions face au PSG au Parc des Princes. A l'entendre, Allegri n'en attend pas grand-chose. "Le PSG ? Soyons réalistes… Le match à gagner, c'est celui à domicile contre le Benfica", a lancé le coach juventino. Le technicien italien fait profil bas et le début d'exercice de son équipe va dans ce sens. Mais Paris aurait tort de s'en tenir aux mots d'Allegri. La Juventus a la culture de l'Europe, et la Ligue des champions tombe peut-être à point nommé pour lui permettre de lancer sa saison.

