Après plus d'un mois sans aucune publication sur les réseaux sociaux, Franck Ribéry a repris du service la semaine passée. Un selfie, un petit signe et une question en guise de légende : "Hey, comment ça va ?". Mais c'est à lui, plutôt, que la question devrait être posée. Après avoir enchaîné deux matches début août avec la Salernitana (une titularisation le 7 face à Parme en Coupe d'Italie, puis une entrée en jeu le 14 contre l'AS Rome en Serie A), le Français n'a plus été revu sur les terrains. Pour l'heure, son compteur est donc bloqué à 96 minutes. La raison ? Des douleurs au genou qui ont bien du mal à disparaître. Encore plus à 39 ans.

Il doit composer entre son âge et sa blessure, nous explique Alfonso Maria Avagliano, directeur du site spécialisé Il était présent au Autriche, cet été, pour la mise au vert de l'équipe. Il semblait vraiment un jeune garçon, mais il a toujours dû se gérer. Après le premier match de championnat, les problèmes ont refait surface : il n'y a pas eu de communiqué officiel sur son état de santé, mais son problème semble provenir du ménisque et d'un cartilage consommé." Pour se soigner au mieux, l'ancien joueur du Bayern Munich s'est rendu, à la mi-septembre, à Innsbruck (Autriche). "Ribéry souhaitait avoir un autre avis médical, précise notre confrère. Il devrait en avoir d'autres assez rapidement, notamment pour trancher entre une opération ou poursuivre les soins actuels. La sensation est que son année 2022 est terminée, puisque le championnat va bientôt s'arrêter pour le Mondial. On devrait le revoir en 2023... si tout se passe bien." nous explique Alfonso Maria Avagliano, directeur du site spécialisé Salernitananews.it ." Pour se soigner au mieux, l'ancien joueur du Bayern Munich s'est rendu, à la mi-septembre, à Innsbruck (Autriche). "précise notre confrère."

Le club attend des garanties sur son état physique

Après avoir arraché un maintien miraculeux lors de l'ultime journée la saison dernière, Davide Nicola, l'entraîneur de la Salernitana, a toujours déclaré "compter" sur Ribéry. Il était d'ailleurs aligné à peine disponible (23 matches en Serie A, dont 16 titularisations) pendant l'ultime exercice. Mais entre les blessures, déjà, et le Covid-19, elle avait été semée d'embûches. "Kaiser Franck", muet tout au long de la saison (0 buts et 3 passes désicives), s'était toutefois montré décisif dans la folle remontée de son équipe.

"Sans lui, le mince espoir qui subsistait à la trêve hivernale n'aurait probablement pas existé, précise Alfonso Maria Avagliano. Sa présence nous a permis de rester en vie, même sur un fil. Aujourd'hui, le club attend surtout des garanties sur son état physique. Il faut comprendre s'il pourra continuer, et surtout comment. Son rôle a toutefois changé. Quand il est arrivé l'an dernier, le club était en difficulté économique et avait très peu de qualité dans son effectif. Ribéry devait être le leader sur le terrain et en dehors. Aujourd'hui, grâce au changement de propriétaire et les nombreux investissements effectués, la Salernitana dispose de cinq attaquants de haut niveau."

Avec le 3-5-2 de son entraîneur, l'ancien international tricolore ne postule "que" pour les deux places disponibles en attaque. "Il peut y jouer, mais pas pour 38 matches de suite, regrette le journaliste italien. Le joueur le sait et pourra donner un coup de main quand il reviendra (...) Sans problèmes physiques, le rôle de "FR7" serait d'ailleurs probablement plus important dans le vestiaire et peut-être un peu moins sur le terrain, avec des entrées à partir des vingt dernières minutes." Malgré son absence au centre d'entraînement ces dernières semaines, le natif de Boulogne-sur-Mer reste en effet l'un des leaders d'un vestiaire qui a bien changé depuis son arrivée. "Son influence ne manque pas et son charisme est tout simplement indescriptible", indique-t-on du côté de la Salernitana.

Un bilan "positif", mais quel avenir ?

Un peu plus d'un an après son arrivée en trombe, l'heure est désormais à un premier bilan pour Franck Ribéry, dont le contrat a été prolongé de manière automatique après le maintien obtenu.

"Je dirais qu'il est positif, indique Alfonso Maria Avagliano. Avec lui, le club a basculé dans une autre dimension. A l'étranger, les médias identifient notre équipe comme 'celle de Ribéry'. Si elle a acquis, avec le temps, un minimum de notoriété, c'est aussi et surtout grâce à sa présence. L'image a aussi changé. A Jenbach (Autriche), cet été, j'ai vu des supporters du Bayern autour du terrain lors de la mise au vert, et notamment des enfants qui n'avaient pas eu la chance de l'avoir vu sur les terrains. L'investissement a été positif, même auprès de la ville. Ici, à Salerne, tout le monde l'aime car lui sait se faire aimer. Pour fêter le maintien, il avait plaisanté en faisant du vélo pour enfant, heureux comme un gamin. La vidéo était devenue virale. Il n'est pas arrivé ici comme le champion un peu snob, mais tout simplement comme "un des nôtres". C'est une ville chaleureuse où il en faut peu pour s'enflammer. Alors imaginez avec un joueur planétaire comme Ribéry, qui a toujours comparé Salerne à Marseille."

Si le bilan est donc plutôt positif, reste à savoir s'il peut continuer à l'être. Le salaire de Ribéry ne pose pas énormément problème, puisqu'il serait passé de 1 à 1,5 million d'euros, sans oublier les bonus liés à ses performances (matches joués etc). "Je pense que les parties concernées vont devoir discuter avant la fin de la saison, notamment pour décider d'une éventuelle opération ou non, indique le journaliste de Salernitananews.it. Au vu du rythme des matches en Serie A, cela pourrait être sa dernière saison en Italie. Lui ne veut pas lâcher car il sent qu'il peut donner encore beaucoup. En tout cas, il n'est pas exclu que la Salernitana lui propose, au moment de sa retraite, un rôle d'ambassadeur."

Selon nos informations, cette possible reconversion a déjà été brièvement évoquée entre les parties, qui devraient se rencontrer dans les prochaines semaines pour discuter du futur proche. L'intéressé, lui, temporise et joue la montre, en attendant de connaître l'évolution de sa blessure. De son côté, la Salernitana, inquiète après ce mois d'inactivité, s'interroge et aimerait avoir des réponses rapides.

