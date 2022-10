Irrésistible Napoli. Invaincus cette saison, les hommes de Luciano Spalletti ont décroché un sixième succès de rang toutes compétitions confondues face au Torino, ce samedi après-midi en ouverture de la 8e journée de Serie A. Les Partenopei ont rapidement pris l'ascendant au tableau d'affichage en inscrivant trois buts en première période, grâce à un doublé de l'international camerounais André-Frank Zambo Anguissa (6e, 12e) et à une frappe croisée du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia (37e).

Le Torino, après ce début de match à l'envers, a réduit la marque juste avant la pause grâce à Antonio Sanabria (44e). "C'est une victoire importante, je suis heureux pour ce succès et pour ce doublé", a commenté au micro de DAZN Anguissa, 26 ans, auteur de ses premières réalisations en Championnat d'Italie - pour sa deuxième saison au pied du Vésuve - après avoir inscrit son tout premier but napolitain en Ligue des champions en septembre. "Si les buts viennent, je suis content, pour moi et pour ma famille, mais le plus important c'est de faire mon travail pour mon équipe", a-t-il ajouté.

Naples, qui avait infligé sa première défaite au champion en titre l'AC Milan (2-1) lors de la précédente journée, reste l'une des deux dernières équipes invaincues cette saison en Italie (six victoires, deux nuls) avec l'Atalanta Bergame. Avec 20 points, le Napoli compte provisoirement trois points d'avance sur la "Dea" (2e), qui recevra dimanche la Fiorentina (10e). Les joueurs de Luciano Spalletti confirment leur bon début de saison, avant de se rendre mardi sur le terrain de l'Ajax Amsterdam en Ligue des champions, compétition où ils sont également idéalement lancés après leurs deux nets succès initiaux contre Liverpool (4-1) et les Glasgow Rangers (3-0).

