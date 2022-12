Le sulfureux Silvio Berlusconi, président du club de football de Monza, a assuré avoir motivé ses joueurs en leur promettant d'amener "dans le vestiaire" un "car de p...es", selon une vidéo largement diffusée mercredi par les médias italiens. L'ancien Premier ministre et actuel président du parti Forza Italia, âgé de 86 ans, a tenu ces propos, qualifiés de "malheureux" par de nombreux médias, lors du dîner de Noël du club organisé mardi soir, selon l'agence italienne Ansa.

Ad

Micro à la main, Silvio Berlusconi se réjouit notamment d'avoir choisi en septembre un nouvel entraîneur "bon, sympathique, gentil et capable de motiver nos joueurs". "Moi, j'y ai ajouté une motivation supplémentaire, parce que j'ai dit aux joueurs : la Juventus, l'AC Milan, etc, arrivent maintenant et si vous gagnez contre une de ces grandes équipes, je vous amène dans le vestiaire un car de p...es", y lance-t-il, sous les rires de l'assemblée.

Serie A La Juve pourrait encore patienter : Retour dans un mois pour Pogba ? IL Y A 6 HEURES

Silvio Berlusconi, 2022 Crédit: Getty Images

Sortie malheureuse

La Gazzetta dello Sport a regretté une "sortie malheureuse". La Repubblica a remarqué que cet extrait n'a pas été diffusé sur le compte Twitter de Berlusconi où il a posté des vidéos de cette soirée avec les joueurs, les dirigeants du club et les sponsors. Contacté par l'AFP, Monza a confirmé qu'une délégation de joueurs a participé à ce dîner mais n'a fait aucun commentaire sur les propos polémiques du patron.

L'ancien Premier ministre reste associé en Italie mais aussi à l'étranger au "Rubygate", affaire de soirées libertines organisées par Silvio Berlusconi avec des jeunes filles parfois mineures. Il a été acquitté de prostitution de mineure, mais reste en procès pour subornation de témoin dans cette affaire. Monza, racheté en 2018 par l'ancien président de l'AC Milan, dispute la toute première saison de son histoire en Serie A. Le club lombard est actuellement quatorzième, après des débuts difficiles et un changement d'entraîneur en septembre.

Serie A La chute continue : Agnelli vers un renvoi en justice, l'UEFA enquête 01/12/2022 À 16:44