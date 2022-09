amusé" samedi par Je suis content qu'on reparle du limogeage d'Allegri, ça m'avait beaucoup manqué, ça me manquait parce que ça m'amuse", a ironisé le technicien au cours d'une conférence de presse à Turin avant le déplacement des bianconeri à Monza dimanche. L'entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri, qui connaît un début de saison catastrophique, s'est dit "" samedi par l'hypothèse de son limogeage que réclame une partie des tifosi du club . "", a ironisé le technicien au cours d'une conférence de presse à Turin avant le déplacement des bianconeri à Monza dimanche.

"Tout le monde fait des erreurs, moi le premier, j'en fais certainement plus que les autres, mais en ce moment on a besoin de lucidité", a-t-il ajouté. Plombée par les blessures, la Juventus pointe à la 8ème place seulement de Serie A et a perdu ses deux premiers matchs en Ligue des champions.

"Il est normal qu'on juge mon travail et celui du staff à la lumière des résultats, mais je suis confiant et serein", a aussi indiqué Allegri, qui a mené la Juve à cinq titres de Serie A entre 2015 et 2019. Pour le déplacement à Monza, lanterne rouge de Serie A qui vient de limoger son entraîneur, Angel Di Maria, revenu de blessure, sera titulaire. Restent indisponibles Pogba, Alex Sandro, Locatelli, et Rabiot.

