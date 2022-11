L'Atalanta Bergame a chuté pour la troisième fois en quatre matches, à Lecce (1-2), pendant que la Roma a dû se contenter d'un résultat nul sur la pelouse de Sassuolo (1-1), mercredi lors de la 14e journée de Serie A. Derrière Naples, fringant leader invaincu (douze victoires, deux nuls, soit 38 points), la concurrence affiche de sérieux signes d'essoufflement à l'approche de la trêve pour cause de Mondial.

Après le nul de l'AC Milan (2e, 30 pts), incapable de s'imposer à la Cremonese (0-0) mardi, l'Atalanta (4e, 27 pts) a manqué l'occasion de rejoindre les Rossoneri en trébuchant chez le mal classé Lecce (16e). Cette troisième défaite en quatre rencontres de la "Dea" a pris corps en deux minutes juste avant la demi-heure de jeu, sur des buts de Federico Baschirotto sur corner (28e) et Federico Di Francesco après une erreur défensive bergamasque (30e). Duvan Zapata a réduit rapidement le score (40e) mais l'Atalanta n'a pas trouvé la faille en seconde période pour revenir.

Laurienté passeur décisif

L'AS Rome (5e), après sa défaite dans le derby contre la Lazio (0-1), pensait elle être repartie du bon pied contre Sassuolo quand son buteur Tammy Abraham, entré en jeu peu auparavant, a ouvert la marque de la tête à dix minutes de la fin (80e). Mais l'équipe de José Mourinho a craqué cinq minutes plus tard, sur une reprise sans contrôle d'Andrea Pinamonti à la conclusion d'un débordement et d'un centre parfait d'Armand Laurienté (85e). La Roma peut se faire dépasser en soirée par l'Inter Milan (7e), qui accueille Bologne, et la Juventus (6e), en déplacement jeudi à Vérone.

