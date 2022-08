Ne me parlez plus des (footballeurs) Africains. Je leur veux du bien, mais soit ils me signent une renonciation à participer à la Coupe d'Afrique ou sinon (...) je ne les ai jamais à disposition", avait-il lancé. Avant d'ajouter : "Nous sommes les idiots qui payons les salaires pour les envoyer jouer pour d'autres". La polémique est toujours vive. Interrogé la semaine passée par un site économique, Wall Street Italia, le président du Napoli Aurelio De Laurentiis avait déclaré ne plus vouloir recruter de joueurs africains si ces derniers disputent la Coupe d'Afrique des nations , compétition généralement organisée en cours de saison. "", avait-il lancé. Avant d'ajouter : "".

En colère, la Confédération Africaine de Football (CAF), "consternée par les propos irresponsables et inacceptables tenus par le président du Napoli", a réagi dimanche. "Les commentaires de De Laurentiis sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 14 du Règlement disciplinaire de l'UEFA. La CAF exhorte donc l'UEFA à ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre (...) Devons-nous supposer que le président du Napoli va inclure des conditions restrictives similaires pour les joueurs d'Amérique du Sud, d'Asie et d'autres confédérations, leur interdisant de participer à leurs compétitions continentales qui sont importantes pour le développement et la croissance du football dans le monde ?", s'interroge-t-elle.

"La Coupe d'Afrique des Nations est la compétition phare du continent africain et l'une des principales compétitions mondiales de football. Sa dernière édition au Cameroun a été diffusée dans plus de 160 pays et attiré plus de 600 millions de téléspectateurs", rappelle la CAF, qui ne compte donc pas en rester là.

