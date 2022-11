La Lazio Rome a dominé Monza (1-0) grâce à son jeune attaquant argentin de 17 ans Luka Romero pour prendre la deuxième place de la Serie A, à égalité avec l'AC Milan et à huit points du leader Naples, jeudi lors du dernier match de la 14e journée. Avant d'aller défier la Juventus (quatrième) dimanche à l'occasion de sa dernière rencontre de l'année 2022 dans le championnat d'Italie, les Romains ont parfaitement profité des points abandonnés mardi par les Rossoneri à la Cremonese (0-0).

Après leur victoire dans le derby contre la Roma (1-0), les joueurs de Maurizio Sarri ont été bousculés par Monza (15e). Mais ils ont empoché les trois points grâce à leur très jeune attaquant, auteur de son premier but sous le maillot bleu ciel pour sa 14e apparition depuis l'été 2021. Il a été plus prompt que l'arrière-garde lombarde à reprendre un ballon repoussé par le portier Michele Di Gregorio sur une première frappe de Pedro (69e). Monza regrettera sans doute le joli but d'une talonnade refusé en début de rencontre à Andrea Petagna, hors-jeu d'une demi-chaussure.

