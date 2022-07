C'est un nouveau "dress code" pour quiconque souhaiterait entrer en Serie A. Et il n'épargne personne : des habitués aux nouveaux arrivants, des irréguliers aux prochains occupants. Après des premiers bruits de couloirs en fin de saison dernière, la Ligue italienne de football a décidé de ratifier la règle interdisant les maillots verts sur les terrains. Article 2, paragraphe 1 : "Il est interdit de porter des maillots verts pour les joueurs de champ". Aussi clair que de l'eau de roche. A partir de la première journée de la saison 2022-2023, programmée le week-end de "Ferragosto" (13-14-15 août) en Italie, aucune équipe du championnat ne pourra donc porter cette couleur pourtant appréciée par les équipementiers, notamment pour la troisième tunique d'un club.

Maintenant, la question que tout le monde se pose est : pourquoi la Ligue italienne a-t-elle pris une telle décision ? "La première, c'est pour faire vraiment la différence entre les joueurs et la couleur de la pelouse. Dans un passé récent, nous avons en effet remarqué que cet effet était de plus en plus fréquent et prononcé. C'était un problème pour les téléspectateurs", nous indique la Lega de Serie A. Mais pas le seul. En effet, d'autres ont été signalés par les télévisions, désormais habituées à produire des graphiques en plein match. "Ils fonctionnent justement grâce au vert du terrain, nous précise-t-on. C'est exactement le même discours pour les publicités envoyées par les diffuseurs, qui sont désormais plus fréquentes lors d'une rencontre de Serie A."

Une aide supplémentaire pour la vidéo ?

Une autre raison est également invoquée par la presse transalpine. Selon elle, les maillots verts ont posé, dans le passé, quelques problèmes aux arbitres, notamment ceux s'occupant de l'assistance vidéo. "Ils disposent plus ou moins des mêmes images que les télévisions, mais eux doivent analyser les cas litigieux (...) Avec les gros plans qui sont appliqués pour examiner une action, notamment un hors-jeu, les images finissent par être un peu floues et cette confusion peut créer de l'incertitude", indiquait par exemple La Gazzetta dello Sport.

Le Hellas Vérone a porté un maillot vert la saison dernière Crédit: Getty Images

Comme indiqué précédemment, cette norme ne concerne que les joueurs de champ. Les gardiens, toujours particulièrement attachés à la couleur verte, pourront continuer à l'arborer. "Ainsi, les spectateurs, téléspectateurs et arbitres auront un contraste plus élevé entre les maillots et le terrain de jeu", indique la Ligue, qui précise que la règle ne concerne que les "deuxièmes, troisièmes et quatrièmes maillots". Un club comme Sassuolo, dont le premier est traditionnellement vert et noir, n'a donc pas à revoir sa collection.

Des nuances qui peuvent tout changer

Enfin, dernier point mais plus épineux. Pour trouver une parade à cette règle, certains clubs et équipementiers pourraient opter pour différentes nuances de vert. Après tout, tout ne serait qu'une question de point de vue, non ? Du vert "olive" au vert "eau", la frontière est grande et le nuancier riche. Les instances fonctionneraient alors au cas par cas, et pourraient décider de bloquer un jeu de maillots si elles estiment que ce dernier ne respecte pas le règlement. En Italie, leader mondial dans le secteur de la mode masculine de moyenne et haute gamme selon Forbes, on ne plaisante pas avec les "dress code".

