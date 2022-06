"Le big boss est de retour !" Puisque l'annonce n'est qu'une confirmation et non une surprise, l'Inter Milan a fait simple dans sa communication sur les réseaux sociaux. Mais le sourire qui barre le visage de Romelu Lukaku, de retour dans le club qu'il a fait roi pour un prêt d'un an, trahit le bonheur qui est le sien. Pour un an au moins, l'attaquant belge, en immense souffrance à Chelsea, va retrouver une Serie A qu'il avait remportée avec l'Inter en 2021 avant d'être vendu aux Blues pour la somme de 115 millions d'euros.

Ad

Serie A De San Siro... aux Vosges : Comment l'AC Milan cultive sa tradition en France HIER À 21:44

Véritable fer de lance de l'Inter sacrée championne d'Italie en 2021, le puissant buteur de 29 ans revient à Milan avec l'espoir de se relancer après une saison mitigée à Londres, à quelques mois du Mondial 2022. Chelsea a confirmé en parallèle sur le même réseau social un prêt "d'une saison".

La "LuLa" bientôt reformée

Un an après avoir vendu Lukaku pour quelque 115 millions d'euros aux "Blues", l'Inter va l'accueillir pour une saison contre une indemnité de 8 millions d'euros, hors bonus supplémentaires liés aux résultats, selon des médias anglais et italiens. L'ex-attaquant d'Everton et de Manchester United, devenu une idole de San Siro lors de ses deux années en pointe de l'équipe alors entraînée par Antonio Conte (2019-2021), aurait aussi accepté un salaire nettement en baisse pour pouvoir retrouver la tunique bleue et noire aux côtés de Lautaro Martinez, avec qui il pourra reformer un duo redouté, surnommé la "LuLa".

Romelu Lukaku, Lautaro Martinez - Inter Crédit: Getty Images

En deux ans à l'Inter, Lukaku avait inscrit 64 buts en 95 matches. De quoi pousser Chelsea à signer un gros chèque l'été dernier. Mais l'attaquant n'a jamais réussi à s'épanouir dans l'équipe composée par Thomas Tuchel, étant souvent relégué sur le banc. En décembre, dans une interview télévisée, l'international belge avait ainsi exprimé ses regrets d'être parti de Milan, où il a été acclamé toute la journée par des supporters mercredi, lors de ses différents déplacements pour passer sa visite médicale puis signer son contrat.

(Avec AFP)

Serie A Le calendrier de la Serie A dévoilé : Milan-Udinese et Juventus-Sassuolo pour démarrer 24/06/2022 À 13:17