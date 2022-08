Un an et demi après son départ de Naples, Arkadiusz Milik revient en Italie. Ce vendredi matin, la Juventus Turin a officialisé le prêt de l'attaquant international polonais. Dans un premier temps, les Bianconeri devront régler environ 1 million d'euros à l'OM, puis quelque 7 millions s'ils décident de lever l'option d'achat pour le joueur de 28 ans. Arkadiusz Milik remplacera numériquement Alvaro Morata, revenu à l'Atlético Madrid cet été, et partira en tant que joker de luxe de Dusan Vlahovic.

Le Polonais n'est pas un inconnu pour les défenses de Serie A, bien au contraire. Le désormais ex-attaquant marseillais a porté le maillot de Naples pendant quatre saisons et demie (été 2016-janvier 2021). Il y a laissé l'image d'un buteur efficace (38 buts en 93 matches de championnat) malgré deux graves blessures aux genoux et six mois hors du groupe pour avoir refusé de prolonger son contrat. Avant, donc, son départ pour l'Olympique de Marseille.

Du côté de l'OM, Arkadiusz Milik a inscrit 30 buts en 55 matches toutes compétitions confondues. L'ancien attaquant de l'Ajax Amsterdam a contribué à la qualification de l'OM en phase de groupes de la Ligue des champions . Cependant, le Polonais n'a pas réussi à se montrer décisif lors des grands rendez-vous du club phocéen et à obtenir la totale confiance de son ex-entraîneur Jorge Sampaoli . Néanmoins, Arkadiusz Milik devrait sûrement laisser un vide derrière lui à Marseille.

