Il y avait eu des allers simples et des retours évidents. Paul Pogba, lui, a maintenant bouclé un étonnant double aller-retour après avoir signé un contrat de quatre ans à la Juventus, qu'il avait quittée il y a six ans pour son club formateur, Manchester United. Le voyage, presque inédit pour un joueur de son envergure, dit beaucoup d'une carrière qui n'aurait jamais dû le ramener à Turin.

Ad

Car l'origine de ces retrouvailles piémontaises est avant tout une histoire de raison . Après des années à avoir fait gamberger le Real Madrid, ou plutôt simplement Zinedine Zidane, après des mois à faire frémir le Paris Saint-Germain, où Luis Campos et son exigence ont fini par le repousser, Pogba s'est finalement tourné vers le seul club qui voulait encore de lui.

Serie A Cette fois c'est officiel : Pogba revient à Turin IL Y A 3 HEURES

Pogba et la Juventus ont fait des concessions

L'un et l'autre ont finalement fait des concessions, puisque l'idée initiale de la Vieille Dame était avant tout de se rajeunir, et qu'elle n'a pu offrir qu'un salaire fortement dévalué par rapport à celui que La Pioche percevait à Manchester United.

Gageons que la réunion redevienne une histoire d'amour, puisque c'est ainsi que Paul devint Pogba, en quatre saisons brillantes à Turin, et qu'il fut, du Mondial 2018 à l'Euro 2021, le leader du vestiaire et le déclencheur technique de l'équipe de France. L'environnement n'est plus tout à fait le même, mais il a au moins le mérite d'être adapté.

Pogba, Alves, Pirlo... La Juventus, spécialiste des recrues libres

Comme sa recrue, la Juventus a bien emprunté la pente descendante ces dernières années. En cela, Max Allegri devrait être un homme clé du redressement du club et du joueur. L'entraîneur italien avait bâti une relation forte avec l'international tricolore.

Allegri comme Deschamps ?

Il est peut-être le dernier, après Didier Deschamps, à avoir offert le bon cadre au milieu de terrain. Depuis, ni José Mourinho et sa stratégie du conflit, ni Ole-Gunnar Solskjaer et sa méthode douce, ni même Ralf Rangnick et son attrait pour le jeu n'ont su tirer le meilleur de Pogba. "J'ai besoin d'aimer ce que je fais, sinon je ne peux pas bien performer, confiait-il récemment à Interrupted. Je ne veux pas penser négativement. Nous pouvons perdre des matches, des trophées, mais il faut être heureux et s'amuser. C'est ce que je recherche."

Lewandowski est-il Barça-compatible ?

Preuve que le Français s'est effectivement éloigné de l'essentiel . Pas aidé, il est vrai, par un club qui, entre ses revenus marketing et ses résultats sportifs, a choisi de ne pas mettre le curseur au milieu. À son retour en 2016, celui qui était alors le joueur le plus cher de l'histoire était devenu l'un des chaînons de cette stratégie discutable. En six ans, l'équivalent de la moitié de sa carrière professionnelle, il a fini par en devenir une victime, consciemment ou non.

Ce second chapitre à Turin n'est pas un nouveau mais un énième départ, conséquences de longs mois de performances décevantes. Un brusque retour à la réalité qui sonne peut-être différemment à ses oreilles si l'on en croit ses nombreux artifices de communication depuis qu'il a atterri dans le Piémont, vendredi. Il faudra certainement un peu plus de temps pour dissiper six ans de pollution.

"Son souci, c'est qu'il est démodé" : Ronaldo est dans une impasse

Serie A En attendant l'officialisation, Pogba a déjà repris avec la Juventus IL Y A 21 HEURES