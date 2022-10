Et si Paul Pogba réussissait son pari de revenir à temps pour la Coupe du monde ? Victime d'une déchirure du ménisque latéral du genou droit à la fin juillet, à l'occasion du stage de la Juventus Turin aux Etats-Unis, puis opéré au début du mois de septembre , le milieu international français a repris la course depuis lundi, révèle Sky Italia . Mieux, la Vieille Dame espère son retour sur les terrains le 6 novembre prochain face à l'Inter Milan.

Ad

apte" à jouer. Si le calendrier est respecté, alors Paul Pogba pourrait espérer être appelé par Didier Deschamps pour le Mondial (20 novembre-18 décembre). Lors de l'annonce de sa liste pour France-Autriche et Danemark-France en Ligue des Nations le mois dernier, le sélectionneur français a rappelé qu'il comptait emmener le milieu de terrain turinois au Qatar uniquement s'il était "" à jouer.

Serie A Equipe fatiguée, Lukaku inquiétant : que se passe-t-il à l'Inter ? IL Y A 17 HEURES

"Je connais très bien Paul avec qui j'échange régulièrement. Il va tout faire pour revenir au plus vite mais sans prendre de risque non plus, a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse. Paul a suffisamment de respect pour lui-même. Il n'est pas un G.O., il n'est pas là pour amuser la galerie. Depuis que je suis là, je n'ai jamais pris un joueur pour un tournoi final s'il n'était pas totalement rétabli." Paul Pogba a désormais un mois devant lui pour tenter de participer à sa troisième Coupe du monde.

Serie A La Juve se relance enfin HIER À 20:34